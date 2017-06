O restaurante Tripeiro, no Porto, rejuvenesceu

O tradicional restaurante da Rua Passos Manuel, no Porto, renovou a imagem e a ementa, à procura das gerações mais novas

Lucília Monteiro

Era um dos restaurantes clássicos do Porto e, como muitos clássicos, tinha parado no tempo. Os seis novos sócios, rodados no negócio (proprietários do LSD, Puro 4050, Cantina 32 e Amor É), uniram forças, conscientes de que os pergaminhos na cozinha tradicional portuguesa seriam sempre uma mais-valia a preservar. “Um dos motivos porque ficámos com o restaurante foi para matar saudades da comida caseira e tem sido maravilhoso voltar às origens”, conta Inês Mendonça, uma das sócias. Importante era acrescentar ao Tripeiro, reaberto no mês passado, uma imagem contemporânea, capaz de cativar uma clientela mais jovem.

O restaurante tinha uma área imensa, mas estava atravancado de mesas. Era preciso libertá-lo e torná-lo mais acolhedor. A sala da entrada ganhou um átrio, para quem espera por um lugar sentado, o piso de cima terá (brevemente) uma sala só para grupos e o piso inferior será transformado num bar com petiscos. Parte do mobiliário foi conservada, como as cadeiras a lembrar casinhas de bonecas, agora com a madeira mais clara.

Na carta, como não podia deixar de ser, mantêm-se as tripas à moda do Porto (diariamente, por €9,50) e pratos típicos em dias fixos (€8,50), como o cabrito assado ao sábado e o cozido à portuguesa ao domingo. E acrescentaram-se especialidades de outros pontos do País, como a cataplana de tamboril e gambas (€31, para duas pessoas) ou o bife de atum com milho frito e molho vilão (€15,50). “Não inventámos nada, respeitamos a base da gastronomia portuguesa, apenas acrescentando uma apresentação mais bonita”, explica Inês Mendonça.

Difícil foi escolher, nomeadamente nas sobremesas, dada a riqueza da nossa doçaria. No novo Tripeiro, há sempre pudim abade priscos, leite-creme, Romeu e Julieta e gelados da Neveiros e outras sugestões diárias (€3,50 a €4,50), apresentadas num carrinho que circula entre as mesas. Um serviço à moda antiga, que também deixou saudades.

Tripeiro > R. Passos Manuel, 195, Porto > T. 22 200 5886 > seg-sáb 12h30-15h, 19h-23h, dom 12h30-15h