O Gosto dos Outros... Germano Silva

Quando se comemora o São João, o jornalista, historiador do Porto e cronista da VISÃO, Germano Silva, desvenda-nos os seus locais prediletos

Lucilia Monteiro

1. Livraria Académica, Porto O jornalista e historiador vê esta livraria/alfarrabista, com mais de 100 anos, como a sua segunda casa. “É a única no Porto onde ainda há uma tertúlia literária aos sábados de manhã. Uma espécie de catedral da cultura”, nota. O proprietário, Nuno Canavez, guarda-lhe “postais ilustrados e folhetos antigos”. “E tudo o que achar que me interessa.”

2. Restaurante Convívio, Porto É a esta cervejaria/restaurante que vai sempre que deseja “fazer uma romagem ao amigo Manuel António Pina”. Era ali que Germano se encontrava com o poeta em muitas noites de tertúlia entre amigos. “Vou lá habitualmente, sento-me numa mesa junto à placa evocativa da passagem do Pina por ali.”

3. Vista para a Torre dos Clérigos, Porto A partir do cimo da Rua 31 de Janeiro, esta vista é a eleita de Germano nos passeios que faz pelo Porto. “Descendo a rua, depois das 19 horas, acompanha- -se a Torre e a araucária do jardim da Cordoaria em contraluz. É belíssimo”.

4. Festa de São João, Porto Destaca-a pela sua espontaneidade. Ou não fosse um “homem do Porto” . “Vivo-a entre as Fontainhas, os bairros Herculano e S. Victor ”.

5. Montanha Amarela Anhui, China “Normalmente, quem vai à China fala da Grande Muralha ou dos Soldados de Terracota de Xian, mas o que mais me fascinou foi a Montanha Amarela, onde fui duas vezes”, confessa Germano, que já visitou 15 vezes aquele país asiático. “É um sítio fascinante. As árvores têm configurações diferentes, há algumas que, se as subirmos até ao cume, parecemos tocar as nuvens.”

6. Praia de Esmoriz Ovar “É a minha praia do Norte”, diz Germano, que ali vai desde os anos 60. “Há uma comunidade de pescadores que ainda mantém a pesca da arte xávega. De manhã, gosto de ir ao café deles, ficar a conversar e, sobretudo, comer o peixe assado por eles.”