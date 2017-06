ARCA Pub: Viagens num copo

Da América à Polónia, o novo bar da Baixa do Porto tem quase um mundo inteiro para se beber, em cervejas, vodkas e cocktails

Lucília Monteiro

É como uma “arca de Noé”, este bar aberto no final de abril, na Baixa do Porto. A pluralidade da oferta de bebidas, que se pretende que atravessem parte do mundo, assemelha-se à heterogeneidade dos sócios deste Arca Pub, que juntou os portuenses Ricardo Torres e Vasco Gomes à irlandesa Sive Thompson e à norueguesa Hanna Heggstad. Os quatro amigos achavam que nem tudo estava inventado na noite da cidade e que faltava “um espaço onde os locais tivessem acesso ao que se pode experimentar quando se viaja”, explica Ricardo Torres, também baixo no Coro Casa da Música

O Arca Pub – o nome deve-se a uma arca antiga ali existente, que acabou por fazer parte do balcão – quer ser um local de encontro para o final do dia de trabalho e uma sala para estar com os amigos, noite dentro, ao som de funk, soul e jazz (aos domingos).

As bebidas são ecléticas e “poliglotas”. Nas cervejas à pressão (a partir €1,50) encontra-se a checa Budweiser Budvard, a belga Leffe Brune, a alemã Paulaner, a americana Samuel Adams e a sazonal Carlos V (belga). Dentro de dias, hão de juntar à lista uma cerveja artesanal portuguesa. Servem-se ainda cidras orgânicas Sam Smith de maçã e pera, em garrafas que dão para partilhar (€6). E como a intenção, diz Ricardo Torres, é “trazer ao Porto o leste europeu e a zona dos Bálticos”, há licores de vodka polacos Soplica – de avelã, cereja, morango, noz, ameixa e groselha negra, servidos bem gelados (€2 a €3).

Entre os cocktails de autor, destacam-se o Dirty Snow White (€5) com licor de avelã e leite e canela, e o Fruto da Floresta (€6) com Soplica de groselha negra e sumo de frutos silvestres. Em breve, a carta incluirá alguns petiscos portugueses, mexicanos e do leste europeu, porque, já se percebeu, neste Arca Pub cabem todas as comunidades.

ARCA Pub > R. do General Silveira, 23A, Porto > T. 91 625 1128 > seg-dom 18h-2h