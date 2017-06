Go Skateboarding Day: Cascais encheu-se de 'vibe'

O programa do primeiro Go Skateboarding Day Cascais começou esta quarta-feira, 21, Dia Mundial do Skate, com uma descida desde a Igreja da Nossa Senhora da Boa Nova até ao Parque das Gerações, em São João do Estoril. Sempre em cima da tábua. Já no skatepark os participantes tiveram oportunidade de fazer truques nos obstáculos, com direito a prémios em dinheiro e brindes. Houve ainda tempo para uma demonstração de perícia por skaters representantes de uma marca internacional e uma sessão de autógrafos. Para terminar, organizou-se um churrasco e concertos com Escorraçados e Beez, duas bandas de jovens locais de punk rock e rock. Foi pela noite dentro, este Go Skateboarding Day Cascais, impulsionado pela equipa responsável pelo Parque das Gerações, a que pertencem os irmãos Bernard e Laurence Aragão.

A comunidade de praticantes de skate em São João do Estoril já era grande, mas cresceu ainda mais desde que foi inaugurado o skatepark Parque das Gerações, em 2013. Tudo graças a uma proposta em concurso ao primeiro orçamento participativo de Cascais e à qual os gémeos Aragão, também praticantes de skate, se associaram desde o inicio.

Além do Go Skateboarding Day Cascais, o Parque das Gerações já recebeu vários campeonatos da modalidade, inclusive a final europeia do Vans Shop Riot, em 2016. É precisamente esta competição que volta a acontecer ali no dia 8 de julho, uma eliminatória nacional, cuja equipa vencedora seguirá para a final em Milão. Quem quiser aparecer para ver os skaters ou para aprender a modalidade, encontra no Parque das Gerações uma escola de skate, pensada para pessoas do “zero aos 100 anos”, avisa Bernard Aragão.