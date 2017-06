O novo gigante dos mares fez escala em Lisboa e nós subimos a bordo

Demorou três anos a ser preparado e 26 meses a ser construído, aquele que é o maior navio obra de um armador europeu. O MSC Meraviglia pesa 171 598 toneladas e tem 315 metros de comprimento, que incluem 19 decks com capacidade para 5 714 passageiros. Este é o primeiro navio da próxima geração na frota da MSC Cruzeiros e faz parte de um investimento de 9 mil milhões de euros que a companhia vai fazer até 2026. Dos 900 milhões de euros que custou a “oitava maravilha do mundo”, como é apresentado, parte foi gasto numa sala de espetáculos onde a companhia Cirque du Soleil se apresenta, seis noites por semana, com dois espetáculos exclusivos. Há também uma área dedicada ao entretenimento para a família, acomodações de luxo privadas com serviço de mordomo que cobrem três decks, 12 restaurantes e 20 bares, o mais longo ecrã LED em mar, com 80 metros, e um parque aquático.

Depois da viagem inaugural, que teve início a 4 de junho em Le Havre, França, e fez escala em Lisboa no passado dia 7, o MSC Meraviglia começará a cruzar o Mediterrâneo a partir de 11 de junho, com paragens nos portos de Génova, Marselha, Barcelona, Nápoles, Messina, na Sicília, e Valetta, em Malta.