Areeiro Open Night: Animação e música numa noite de comércio ao ar livre

É esta quinta-feira, 8 de junho, que chega a 5ª edição da Open Night dos estabelecimentos da Avenida de Roma, Praça de Londres e Avenida Guerra Junqueiro, em Lisboa. Este ano, a Avenida João XXI junta-se à iniciativa que pretende dinamizar o comércio da zona

Compras, música e animação, assim será a noite desta quinta feira, 8, na Avenida Guerra Junqueiro, Praça de Londres, Avenida de Roma e Avenida João XXI, em Lisboa. A Open Night mantém abertas as portas de lojas, restaurantes, farmácias, agências de viagens, livrarias e pastelarias, entre outros estabelecimentos, até à meia-noite.

Desde 2013 que, todos os anos, no início de junho, os comerciantes destas ruas se unem em torno de um programa para todas as idades, sempre com muita música. Várias lojas terão descontos especiais, petiscos, cocktails, atividades para crianças, promoções especiais e muita animação.

Este ano, o Centro Comercial Roma conta com animação do Chapitô e promete brindes, bebidas, descontos, música ao vivo e djs. Já na Loja BYZZ (Av. de Roma) é a dj Isabel Figueira quem vai dar som a quem passa. A Mercearia Criativa (Av. Guerra Junqueiro) pensou num programa para os mais pequenos e vai transformá-los em mini chefes de cozinha por uma noite.

De portas abertas estarão também a Lolla Kids, a Clínica Pedro Choy, a AV-Awesome Vintage, a Viva, a Livraria Barata, a Pharmaria, a MiniSurf, a Clínica Médica e Dentária Dr. Cunha Coutinho ou a Tendências Store, que celebra o seu primeiro aniversário, entre várias outras. Ao todo, são mais de cem lojas a aderir à Open Night de 2017, uma iniciativa do projeto Bairro em Movimento, da Associação de Comerciantes da Avenida de Roma, Praça de Londres e Avenida Guerra Junqueiro, Avenida João XXI, Avenida de Paris e envolventes.

Open Night > Av. Guerra Junqueiro, Praça de Londres, Av. de Roma, Av. João XXI > 8jun > 18h-00h > grátis