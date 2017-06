Lendas e castelos, numa viagem pelas aldeias históricas de Portugal

Ao longo de quatro dias, percorremos dez aldeias históricas da Beira Interior, do Vale do Coa às portas do Tejo Internacional, numa viagem que faz o tema de capa da VISÃO Se7e, esta quinta-feira nas bancas. Uma reportagem – da autoria de Florbela Alves, com fotografias de Rui Duarte Silva – que integra o Portugal Por Dentro, o projeto da VISÃO sobre o interior do País. Veja aqui a galeria de imagens