Este sábado vai haver música na Tapada da Ajuda

Dez horas de música eletrónica, para celebrar o sexto aniversário da produtora e editora portuguesa Fuse Records. Este sábado, 3, na Tapada da Ajuda, em Lisboa

O duo suíço Animal Trainer estreia- -se em Portugal a convite da Fuse Records. A produtora portuguesa de música eletrónica, e agora também editora, comemora o 6º aniversário com uma festa para cerca de mil pessoas, no Anfiteatro da Pedra, na Tapada da Ajuda, neste sábado, 3. Com início marcado para as duas da tarde, a Fuse promete 10 horas de animação e um alinhamento que junta as sonoridades slow rave dos Animal Trainer, a batida do dj alemão Nick Curly e os ritmos dos artistas da produtora, Nox, The Slum Vagabunds, Analodjica e Pixel82, projeto do dj e produtor portuense Filipe Galante, que recentemente se associou à Fuse. Efeitos luminosos e multimédia, animação de estilo circense, pinturas faciais e corporais e algumas carrinhas de street food vão acompanhar a festa neste anfiteatro ao ar livre. Quem tiver bilhete garantirá também a entrada livre até à uma da madrugada numa after party especial de aniversário. Ainda sem local conhecido, certo é que lá estarão os suíços Terrazza e o coletivo madrileno Hustle.

6º aniversário da Fuse Records > Tapada da Ajuda, Instituto Superior de Agronomia, Lisboa > 3 jun, sáb 14h-24h > €20