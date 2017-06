Vinho Verde, Alvarinho ou Dão? Sete festivais que celebram o vinho neste mês

Provas à beira-rio, nos claustros de um antigo convento ou em plena adega. De Braga a Reguengos de Monsaraz, são várias as cidades que celebram, a partir desta sexta-feira, 2, e até ao final deste mês, os vinhos portugueses

1. Vinho Verde Fest, Braga

Braga recebe o Vinho Verde Fest, na sua 4ª edição, já este fim de semana (2-4 jun, sex-dom). A iniciativa, que decorre na Avenida Central, no centro da cidade, junta adegas cooperativas, armazenistas, engarrafadores e distribuidores, e lá vão estar representados cerca de 200 vinhos de diferentes regiões. O Vinho Verde vai estar em destaque, com a participação de mais de cem marcas, provas comentadas por enólogos e um concurso que elegerá os melhores verdes nas categorias de Verde Branco, Verde Tinto e Verde Rosado. As noites vão ter concertos e, a terminar, uma festa com o DJ Deep Fresh. Av. Central, Braga > 2-4 jun > sex 18h-24h, sáb 12h-2h, dom 12h-23 > grátis

2. Hard Rock Cafe Porto Wine Party, Porto

No domingo, 4, o Hard Rock Café assinala a abertura recente no Porto, no edifício Porto Prestige, datado de 1873, com uma festa vínica. Na sala VIP, com o seu teto trabalhado com representações de vinho, vão estar 18 produtores de diversas regiões do país que trazem mais de 100 vinhos, com destaque para o Alvarinho e os Vinhos Verdes, Douro, Porto, Dão e Alentejo. Tudo com um menu especial preparado para a ocasião. Hard Rock Cafe Porto > R. do Almada,120, Porto > T.22 766 4470 > 4 jun, dom 16h-22h > €15

3. Alvarinho Wine Fest, Lisboa

Depois de duas edições bem sucedidas, o Alvarinho Wine Fest volta a Lisboa esta sexta-feira, 2, e ocupa o Pavilhão Carlos Lopes até sábado, 3. Ao todo são 19 produtores de Monção e Melgaço, num festival que conta também com outros produtos da região minhota, como o fumeiro, o pão, os doces tradicionais, as compotas e os queijos. Pavilhão Carlos Lopes > Av. Sidónio Pais 16, Lisboa > 2-3 jun > sex 15h-24h, sáb 12h-24h > €2,50 (copo de prova)

4. Trafaria (com) Prova, Almada

A partir desta sexta-feira, 2, e até domingo, 4, o Passeio Ribeirinho da Trafaria recebe a 2ª edição do Trafaria (com) Prova, que dá a conhecer mais de 30 produtores nacionais de todas as regiões vínícolas do país, acompanhados por petiscos dos restaurantes locais. Durante o fim-de-semana, haverá provas comentadas no Presídio Militar da Trafaria, cruzeiros vínicos no rio Tejo (€12), visitas guiadas ao Centro de Arqueologia de Almada, exposições e concertos. A entrada é livre, mas para participar na prova de vinhos é necessário adquirir o copo de degustação. Passeio Ribeirinho da Trafaria > 2-4 jun, sex-sáb 17h-24h, dom 15h-21h > €3 (copo de degustação)

5. Évora Wine, Évora

A Praça do Giraldo, em Évora, recebe este fim de semana, dias 3 e 4, a 4ª edição do Évora Wine. Com o tema Alentejo – Saber do Vinho, a iniciativa dá a conhecer cerca de 250 vinhos de 40 produtores, a que se juntam outros tantos expositores com produtos regionais alentejanos, como vinhos, azeites e ainda petiscos. Além das provas comentadas, haverá também showcookings com os chefes de cozinha Rui Fialho e Pedro Carvalho e quem quiser aprender a apurar os seus sentidos no que toca à seleção de vinhos para o verão, pode frequentar os worshops que vão decorrer durante os dois dias do festival. Pç. do Giraldo, Évora > 3-4 jun, sáb 17h-24h, dom 17h-22h > grátis, showcookings e workshops €15

6. UVVA - Universo dos Vinhos Verdes, Amarante

É no fim de semana de 16 a 18 de junho que a cidade de Amarante recebe a 2ª edição do UVVA – Universo dos Vinhos Verdes. A festa decorre nos Claustros do Convento de São Gonçalo onde os visitantes podem participar em provas dirigidas por enólogos, assistir a sessões de showcooking e degustar produtos gastronómicos da região. O programa conta ainda com animação musical e a presença de um grafitter que vai ilustrar os três dias do festival. Convento de S. Gonçalo > Pça. da República, Amarante > 16-18 jun, sex-dom > €2,50 (copo de degustação)

7. Dia Grande da Herdade do Esporão, Reguengos de Monsaraz

A Herdade do Esporão, em Reguengos de Monsaraz, abre portas no fim de semana de 24 e 25 de junho, com várias atividades: provas de vinhos (que inclui a Prova Especial da Garrafeira do Esporão), degustações gastronómicas, passeios na herdade, workshops, showcooking com o chefe de cozinha Pedro Pena Bastos, visitas às adegas e aos lagares, concertos, e ainda um programa feito à medida para crianças. Herdade do Esporão > Reguengos de Monsaraz > T. 266 509 280 > 24-25 jun, sáb-dom > €85 (adulto), €35 (crianças a partir dos 4 anos), inclui almoço, lanche e jantar de dia 24 e brunch no dia 25 (dormida à parte)