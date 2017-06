Les Plages Électroniques: Pé na areia e muito ritmo

É ao som de Gramatik, Momo e Matias Aguayo, entre outros, que se vai fazer a festa da música eletrónica, numa das praias da Costa da Caparica. A 2ª edição de Les Plages Électroniques começa esta sexta-feira, 2, e termina no domingo, 4, em Lisboa, no Estúdio Time Out

Cronologicamente falando, pode dizer-se que o Les Plages Électroniques é o primeiro dos festivais de verão. A 2ª edição começa esta sexta-feira, 2, na Praia da Sereia, na Costa da Caparica, e prolonga-se até domingo, 4, dia em que o festival de música eletrónica, que traz alguns dos melhores djs, produtores e mcs nacionais e estrangeiros, se muda para Lisboa. A ideia foi importada da praia de La Croisette, em Cannes, onde este festival, com direito a pé na areia e festivaleiros de biquíni e calções de banho, ganhou fama e prestígio, transformando-se num dos grandes eventos de verão da Côte D'Azur.

O cartaz deste ano dá a conhecer Gramatik (dia 3, 00h30), que combina os ritmos soul, funk e jazz com a música eletrónica, Mome (conhecido pelo álbum de estreia Panorama e o êxito Aloha, sexta, 2, às 20 e 45) e Matias Aguayo (dia 2, 23h55, em formato live), um repetente em Portugal. Também no alinhamento, estão o dj Vitamine, Romare, dOP, Point G, Izem, Holly e Pfel&Greem. Ao Les Plages Électroniques regressam o francês Etienne de Crecy e o português Moullinex, uma referência da música eletrónica nacional. Os dois djs sobem à cabine no segundo dia de festival, sábado, 3, um a seguir ao outro (às 2h e 3h30, respetivamente).

No último dia, domingo, 4, o festival muda-se para Lisboa, tal como na edição anterior. E se no ano passado, a localização só se soube em cima da hora, desta vez, o lugar já está definido: o Estúdio Time Out, no Mercado da Ribeira, recebe a festa de encerramento, numa colaboração com a produtora Match Attack. Entre as quatro da tarde e as quatro da manhã vão passar por lá nomes como Dwarf, Mike El Nite, Cruz e Andrade.

Les Plages Électroniques > Praia da Sereia, Costa da Caparica, Almada > 2-3 jun, sex-sáb 20h-5h > Estúdio Time Out > Mercado da Ribeira, Av. 24 de Julho, Lisboa > 4 jun, dom 16h-4h > €25 a €45