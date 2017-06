Desenhar Serralves num 'tablet'

Será um Live Draw, a performance de Ana Mesquita, na 14ª edição do Serralves em Festa, que se realiza no Porto, a partir desta sexta, 2, e até domingo, 4. A ilustradora vai desenhar e pintar as suas memórias da Fundação de Serralves, local de onde esteve perto, por exemplo, quando trabalhou como apresentadora do programa Serralves Fora de Horas.

O trabalho de Ana Mesquita distingue-se por ser realizado num tablet, enquanto as 60 pessoas com lugar na Galeria Contemporânea do Museu de Serralves podem assistir ao desenho através de uma imagem projetada em tempo real, durante duas horas e meia.

Serralves ao Detalhe > Galeria Contemporânea do Museu de Serralves > R. D. João Castro, 210, Porto > T. 22 615 6500 > 2 e 4, sex 20h, dom 19h > grátis