Ponte de Lima volta a ser um jardim

À 13ª edição, o Festival Internacional de Jardins, em Ponte de Lima, viaja por três continentes, com as criações de artistas e arquitetos paisagistas, plantadas à beira-rio. Para ver até ao dia 31 de outubro

1. O começo Foi em 2005 que o Festival Internacional de Jardins (FIJ) surgiu na margem direita do rio Lima, ocupando aquilo que era uma antiga quinta minhota, localizada entre as pontes romana e da Nossa Senhora da Guia. Organizado pelo município de Ponte de Lima, o FIJ é uma recriação do famoso festival de jardins francês de Chaumont- -sur-Loire, dedicando- -se a proteger o património natural e dando um contributo para a reflexão sobre futuras intervenções em espaços públicos.

2. Pelo mundo Nesta 13ª edição do FIJ, desafia-se o visitante a percorrer o Jardim das Descobertas, com 11 novas criações de artistas e arquietos paisagistas de oito países: Argentina, Brasil, Áustria, Itália, Holanda e Japão, além de Portugal e Espanha, com duas propostas cada.

3. A votos É ao longo de uma pérgula metálica coberta de trepadeiras que os jardins se acomodam. À entrada (€1), o visitante recebe um boletim de voto para eleger o trabalho mais criativo, que regressará no ano seguinte.

4. Um regresso Ao lado dos 11 novos jardins estará a criação vencedora do ano passado, do arquiteto inglês Scott Farlow . 96 Por Cento é uma reflexão sobre o desconhecido, com um grande ponto de interrogação que abre caminho rumo a um monólito comprido e três oliveiras, sempre com o som da água a correr.

5. Lugar aos novos Pelo terceiro ano, os alunos das escolas do concelho foram desafiados a criar os seus jardins, seguindo o tema do FIJ. Com materiais reciclados, criatividade e imaginação, apresentam-se outros 12 jardins (um por cada centro educativo) neste Festival de Jardins Escolinhas de Ponte de Lima.

6. Prémios Este ano, o FIJ foi selecionado para integrar a comunidade do Europe for Festivals, Festivals for Europe, associação que integra festivais de qualidade artística relevante e de impacto significativo, não só local, como internacional. Já em 2013, tinha sido distinguido com o título de Garden Tourism Award, em Toronto, no Canadá, pelo seu caráter inovador e pelo esforço de preservação da natureza.

7. Em 2018

Tal como nos anos anteriores, já estão abertas as candidaturas para a próxima edição. Em 2018, o tema do FIJ será O clima nos jardins e é possível apresentar propostas até ao dia 15 de novembro. A seleção de projetos será feita por um júri de arquitetos paisagistas, artistas, engenheiros agrónomos e jardineiros, valorizando a criatividade, a expressão de ideias inovadoras e a proteção ambiental.