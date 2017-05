Há festa da ciência este sábado, em Oeiras

O Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa organiza este sábado, 27, a 10ª edição do Dia Aberto. Com o tema Ciência Bem Medida, os investigadores vão mostrar os seus laboratórios, em atividades para toda a família

Medir o mundo do nano ao macro é a proposta dos investigadores do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB) para um dia de Ciência Bem Medida. A 10ª edição do Dia Aberto deste instituto de investigação da Universidade Nova de Lisboa, localizado em Oeiras, atrai, todos os anos, muitos curiosos . Neste sábado, 27, haverá atividades para todas as idades ligadas à ciência, à química e à biologia.

Para os investigadores do ITQB, este é também o Dia do Fascínio das Plantas, com visitas a laboratórios e estufas, e o Dia Internacional da Metrologia, em que se celebra a convenção internacional do metro que permitiu que as medidas em todo o mundo passassem a ser comparáveis pelos mesmos padrões.

Joana Lobo Antunes, chefe do gabinete de comunicação das ciências do ITQB, explica que “a ideia do dia aberto é que os investigadores, que são mais ou menos quinhentos, possam abrir e mostrar os laboratórios e o seu trabalho às pessoas, de maneira a que todos percebam o que fazem”. Os visitantes são convidados a “fazer uma viagem, pela escala, começando em coisas macro e chegando a coisas que só são possíveis ver com microscópios e outros aparelhos”, continua. Uma das atividades para os mais novos será a de tentar ver as bactérias que têm nas mãos, adianta.

Haverá também um espaço para as crianças experimentarem ser cientistas, com propostas que depois poderão repetir em casa e onde vão descobrir mais sobre plantas ou tentar perceber como se organiza o ADN. Na hora do conto, será lido um livro escrito e ilustrado por cientistas: As aventuras de Pedro, o grão de pólen ensina o processo de vida de uma semente até se tornar numa planta adulta. Como o Centro de Ciência Viva de Sintra se associou a esta iniciativa, algumas atividades foram pensadas para se conhecer a escala do Universo.

Este dia torna-se também uma oportunidade para quem quer seguir a área das ciências, pois poderá contactar com cientistas e investigadores num ambiente descontraído.

Dia Aberto ITQB: Ciência Bem Medida > Av. da República, Estação Agrónoma Nacional, Oeiras > Tel. 21 446 9350 > 27 mai, sáb 10h-17h > grátis