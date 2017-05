7 espetáculos, entre a cegueira e a luz, para ver no Festival Imaginarius

Na 17ª edição do Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira, a ocupação dos espaços urbanos faz-se tanto de olhos vendados como atravessando labirintos caleidoscópicos. Destacamos sete espetáculos e instalações do extenso programa, para ver entre esta quinta-feira, 25 e sábado, 27, sempre com entrada grátis

1. Pedaleando Hacia el Cielo

De pescoço esticado e olhos virados para o céu, o público assistirá à criação poética e visualmente fascinante do belga Theater Tol. Anjos voam entre o céu e a terra e esbatem barreiras sociais. “Será o momento mais apelativo para o grande público”, considera Bruno Costa, um dos diretores artísticos. Casa do Moinho > 26-27 mai, sex 23h, sáb 23h30

2. Ferida

Esta coprodução do Imaginarius com o FiraTàrrega, o maior festival de rua de Espanha, reúne três artistas portugueses e três catalães, de diferentes áreas artísticas, da dança ao circo. O público irá percorrer os jardins da biblioteca municipal para assistir às suas interpretações do conceito de feridas da memória, como lugares de sombra que o tempo parece não curar. “Será o espetáculo mais experimental deste Imaginarius”, descreve Bruno Costa. Jardins da Biblioteca Municipal > 25-27 mai, qui 23h30, sex 22h30, sáb 21h45

Dan Tucker

3. Block

As acrobacias do Nofit State Circus e a dança da Motionhouse juntam-se nesta coprodução britânica, que procura repensar os espaços urbanos através de jogos cénicos, criados a partir de um conjunto de blocos cinzentos, explorados pelos intérpretes em coreografias desafiantes. Pç. Gaspar Moreira > 26-27 mai, sex 17h/22h, 27 sáb 18h45/23h40

Ian Allen

4. Pentalum – Luminarium

A instalação do grupo britânico Architects of Air, dirigido por Alan Parkison, promete “uma experiência sensorial irrepetível”. Trata-se de uma escultura gigantesca, insuflável, composta por vários módulos, que formam no seu interior um percurso labiríntico e caleidoscópio, a descobrir pelo público, de mapa na mão. Piscinas Municipais > 25-27 mai, qui 19h-23h, sex 15h-23h, sáb 16h-00h

5. Canopy

A instalação do estúdio FAHR 021.3 ocupará uma das ruas mais movimentadas de Santa Maria da Feira. Uma estrutura geométrica suspensa, composta por 126 metros de ripas de madeira, com luzes leds que se iluminam durante a noite, desafia os espectadores a desviarem o olhar e descobrirem uma nova perspetiva do castelo. R. Dr. Roberto Alves > Até 11 jun

6. Cegos

Os brasileiros Desvio Coletivo desafiam o público a repensar o espaço urbano e os modos de vida das sociedades contemporâneas, seguindo os performers, cobertos de argila e de olhos vendados, pela cidade. Neste projeto, a comunidade foi convidada a participar num workshop de intervenção urbana e a integrar a performance, cumprindo-se o envolvimento característico do Imaginarius. Percurso pelo centro histórico > 26-27 mai, sex 16h, sáb 15h

7. Ar-Ti-Fí-Cio

Como é habitual no Imaginarius, os artistas locais também foram convocados a participar. O feirense Vítor Fontes convidou Maria de Melo Falcão a juntar-se a ele na criação desta performance/instalação, para bailarinos e músicos, com uma versão diurna e outra noturna, ambas desconstruindo os artifícios da sociedade. Casa do Moinho > 26-27 mai, sex 15h10/20h30, sáb 17h30/20h. Pç. Gaspar Moreira > qui 22h15, sex 00h20, sáb 00h45