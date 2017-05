No Armazém da Cerveja, no Porto, a cerveja vai do barril ao copo

No Porto, há um novo bar na Rua Formosa, com mais de 70 cervejas portuguesas e estrangeiras. Chama-se Armazém da Cerveja. Leve-se o petisco e escolha-se uma mesa comunitária, para fazer a degustação

Rui Duarte Silva

Não é o primeiro bar do Porto dedicado em exclusivo a uma bebida. Depois de gin e cocktails, agora é a vez da cerveja. Ruben Moutinho e Pedro Inácio, ambos engenheiros, com 31 anos, abriram o Armazém da Cerveja, no início de abril. Foi na Holanda que se conheceram, quando lá estudavam, e que aprenderam a gostar de cerveja. Daí a criarem um projeto conjunto foi um passo rápido. “Inicialmente queríamos ter uma loja e produzir cerveja, mas depois concluímos que as pessoas gostam de provar na hora e juntámos o bar”, conta Ruben. Três meses depois, e com muitas ruas e vielas percorridas, optaram por ficar entre o Coliseu e a Praça dos Poveiros, e meteram a mão na massa, literalmente, para fazer de uma loja vazia num bar cervejeiro.

À entrada acomodam-se garrafas, caixas e alguns copos, bem como nas estantes que, em dias de muito movimento, se transformam em mesas. Depois, é seguir o caminho do pátio exterior, deixar-se ficar pelo balcão ou encontrar lugar numa das mesas comunitárias. Com os pedidos, chegam alguns snacks, oferecidos, mas “os clientes podem trazer comida de casa ou encomendar para petiscar cá”, explica Ruben.

À pressão ou em garrafa, loiras, ruivas e morenas, são mais de 70, as variedades disponíveis, a maioria artesanal, para levar o cliente a dar a volta ao mundo sem sair do bar: de Portugal aos Estados Unidos, da Bélgica à Alemanha e à Holanda. Na hora de escolher, o melhor será pedir ajuda. No quadro de ardósia há sempre sete opções de fino (copo pequeno a partir de €1,50, grande desde €2,80) e também pode fazer-se uma degustação de quatro copos (€5). “Queremos mostrar que, mesmo dentro de um estilo, os sabores variam de acordo com o mestre cervejeiro e a marca”, nota Ruben Moutinho. Preparados para a descoberta?

Armazém da Cerveja > R. Formosa, 130, Porto > T. 22 205 5067 > ter-qui, dom 15h-24h, sex-sáb 15h-2h