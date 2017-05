O bar Lounge chega aos 18 anos – e faz a festa

Doze horas de música, entre concertos e djs sets, assinalam os 18 anos de vida do bar Lounge, na Rua da Moeda, em Lisboa. A festa é este sábado, 6

Não é todos os dias que se comemoram 18 anos, por isso, o próximo sábado, 6, será especial no Lounge, o bar lisboeta que abriu portas em abril de 1999, num cantinho da Rua da Moeda. A festa começa cedo, às quatro da tarde e ainda com a luz do dia, para dar início a 12 horas de música, com muitos convidados, tudo de entrada livre, como sempre. Os concertos ao vivo serão a partir das seis e hão de prolongar-se noite fora até às onze da noite.

“Vamos ter concertos apresentados pelos nossos promotores regulares: Filho Único, Associação Terapêutica do Ruído, Fungo e Rádio Quântica, com lives de Kerox, Krodelabestiole + Bernardo Álvares, Citizen: Kane + Hobo, Bleid, respetivamente. A estes acrescentamos uma proposta nossa, o norte-americano Ensemble Economique, que foi um dos responsáveis por um dos mais intensos concertos em anos recentes”, explica Mike Mwaduma, um dos responsáveis do Lounge.

Das onze da noite às quatro da madrugada, o bar é dos djs, “os mais próximos e mais uma mão cheia de outros que adoramos, uma verdadeira maratona com quase trinta nomes ao todo”, diz Mike Mwaduma. Entre eles, estão Snifferdog, Kafunfo Nosoundsystem, Mighty Caesar, Mr Mitsuhirato, Pedro Beça b2b Mário Valente, Photonz e Señor Pelota.

A noite promete animação e ambiente “boa onda”, tal como nos outros serões do Lounge, sempre regados de música eclética, onde tanto se pode ouvir um set de novas eletrónicas, como uma viagem pelo rock and roll vintage, o experimentalismo associado ao kraut rock, o psicadelismo ou outros sons mais indie, funk, disco e hip hop. Uma programação variada que tem dado bom nome à casa e a transformou numa referência da noite lisboeta.

“Embora a programação seja um trabalho de equipa, o grande responsável pela seleção musical destes 18 anos é o Mário Valente [dj residente desde o início], que traduz na perfeição a postura eclética, criteriosa e, ao mesmo tempo, descontraído do bar”, explica Mike Mwaduma, um dos responsáveis do Lounge.

Lounge > R. da Moeda, 1, Porta O-P, Lisboa > T. 21 403 2712 > seg-dom 22h-4h