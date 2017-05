Algarve Nature Week, uma semana para conhecer melhor o sul do país

A 3ª edição do Algarve Nature Week começa esta sexta-feira, 5, em Tavira, com atividades ao ar livre, workshops, exposições e mercado de produtos locais

Mostrar o que de melhor a natureza do sul de Portugal tem para oferecer é o objetivo do Algarve Nature Week, cuja terceira edição começa esta sexta-feira, 5. Depois de nos últimos dois anos ter passado por Faro e Quarteira, a iniciativa da Região de Turismo do Algarve, com o apoio do Turismo de Portugal, instala-se em Tavira, no Sítio das Quatro Águas, até domingo, 7, com atividades que se espalham por todo o Algarve até ao domingo seguinte, 14.

Com o tema “Abrace a Natureza!”, o Algarve Nature Week disponibiliza mais de 80 atividades a preços acessíveis. A ideia é dar a conhecer a turistas e residentes algumas das entidades, produtores e empresas de animação turística do Algarve, promovendo o potencial lúdico e educativo da região e divulgando o ecoturismo. Por isso, até domingo, estarão num recinto instalado em Tavira cerca de 60 expositores, muitos com ofertas especiais.

Há programas para toda a familia: passeios a cavalo ou de bicicleta, observação de aves, passeios de barco na ria Formosa (€10) e outros passeios para observar golfinhos (€30), batismo de kayak (€10), ou stand up paddle (€10 para adultos e €5, uma aula para crianças entre os 4 e os 12 anos).

Quem preferir ficar fora de água tem também várias opções. Pode alinhar numa caminhada zen durante duas horas, para contemplar a natureza algarvia (€8) ou fazer mini passeios de 10 minutos em moto 4 (€10).

No recinto do Algarve Nature Week, em Tavira, existem ainda o Espaço Ativo e o Espaço Natureza. O primeiro destina-se a quem pretende fazer exercício ao ar livre, com aulas de zumba, patinagem artística ou ginástica acrobática. Já no segundo acontecerão workshops, onde se poderá aprender a construir gaiolas para pássaros, a fazer uma máquina fotográfica artesanal ou a preparar snacks saudáveis com produtos algarvios. Há ainda várias exposições e um mercado de produtos locais, sempre com o foco na natureza.

Algarve Nature Week > Estr. das Quatro Águas, Tavira > 5-7 mai, sex e dom 10h-19h, sáb 10h-20h > entrada no recinto grátis