The Royal Cocktail Club: Prazer em estado líquido

Neste bar do Porto, dedicado em exclusivo aos cocktails, entre propostas de autor e clássicos, a sorte vai estar sempre do lado do cliente

Rui Duarte Silva

Primeiro, há já cinco anos, deu ao Porto a Gin House, casa do gin para todos os gostos, agora, também na Baixa da cidade, desafia-nos a provar mil e um cocktails. Miguel Camões abriu, na semana passada, o The Royal Cocktail Club. Instalado no edifício do Sindicato dos Bancários do Norte, o novo bar dedica-se em exclusivo a cocktails, clássicos e de autor.

Carlos Santiago, Daniel Carvalho, José Mendes e Tatiana Cardoso são os bartenders de serviço. “A carta é um work in progress que resulta de muitas experiências”, explica Carlos Santiago, enquanto prepara mais um Royal Moscow Mule (Absolut Elyx, lima, cerveja de gengibre e espuma de pistácio), umas das 16 criações de autor. Royal Fizz, Connecion e Royal Summer (€8 a €20) são os nomes de algumas das outras, numa seleção que pretende dar a descobrir aromas e sabores.

Quem prefere opções mais clássicas terá à escolha 14 cocktails, como o Dry Martini e o Moscow Mule. Ao contrário da cerveja e do vinho, os destilados precisam de tempo de preparação, obrigando a alguma espera, avisa. Felizmente, acredita Miguel Camões, “os clientes aprenderam a respeitar esse tempo, assimilaram o conceito e apaixonaram-se por ele”.

Dividido em dois andares, em tons de castanho e bronze, o The Royal Cocktail Club tem dois ambientes distintos: no piso que faz a ligação à rua, a dinâmica é informal e descontraída, sem lugares sentados. Já o piso inferior, inspirado nos antigos speakeasy, funciona por reserva, de forma a se garantir um lugar nos cadeirões ou no grande sofá. Aqui, de preferência, as bebidas não são escolhidas à carta, mas sim num tabuleiro de Monopólio com o lançamento do dado. “O cliente nunca perde”, garante Miguel Camões.

The Royal Cocktail Club > R. da Fábrica, 105, Porto > T. 96 244 8739 > seg-dom 19h-2h