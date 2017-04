John Digweed, um veterano entre pratos e ‘‘beats’’

O dj e produtor inglês John Digweed regressa à cabina do Indústria Club, no Porto, com um set capaz de prender a plateia até ao amanhecer

Jorge Teixeira

Depois de uma noite memorável, na primeira apresentação no Indústria Club, no Porto, em 2015, o ícone inglês da música eletrónica, John Digweed, 50 anos, regressa para outra madrugada de euforia. “O público gostou e ele também, tanto que fez questão de voltar”, sublinha Ruben Domingues, programador da discoteca. Dj e produtor inglês, Digweed começou com apenas 15 anos a passar discos, tendo sido responsável pela organização das primeiras raves do Reino Unido, no final dos anos 90, com convidados como Carl Cox e The Prodigy, que fizeram disparar a sua popularidade.

É com Alexander Paul Coe, também conhecido como Sasha, de quem ficou amigo em 1993, que cria a base daquilo que viria a ser o progressive house, sempre com um pé moderno de techno. E, em conjunto com Nick Muir, funda a Bedrock Records, aventurando-se na produção. Nestas três décadas, John Digweed soma residências um pouco por todo o mundo, de Ibiza a Nova Iorque, passando por quase todos os festivais e clubes mundiais. “É dos poucos que se tem mantido fiel ao house, mas com muita melodia, muito progressivo”, nota Ruben Domingues. Durante 11 anos, fez o programa Transitions em emissão semanal na rádio britânica Kiss 100, até que, em 2012, este passou a estar disponível online na Próton Radio. A caminho das 700 emissões, o programa inclui sempre um set de abertura de John Digweed com um convidado.

Neste regresso de Digweed ao Indústria, o aquecimento está a cargo de Diana Oliveira que, para Ruben Domingues, é uma das djs femininas com maior expressão na vanguarda da eletrónica de dança em Portugal. Depois, é seguir o ritmo único do veterano, entre pratos e beats, até ao amanhecer.

Indústria Club > Av. Brasil, 843, Porto > T. 22 410 2748 > 29 abr, sáb 23h55 > €15