Este fim de semana, por causa do Dia Mundial do Livro, lê-se em todo o lado

O Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor celebra-se este domingo, 23, e a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) e as Bibliotecas de Lisboa apresentam um programa especial para este fim-de-semana. É a iniciativa Ler em Todo o Lado

Vão ser três dias com atividades para diferentes idades, preparadas pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) e pelas Bibliotecas de Lisboa, com o intuito de celebrar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. O programa surge no âmbito da iniciativa Ler em Todo Lado, que está a decorrer durante o mês de abril. Promover a literatura e os hábitos de leitura dos portugueses é, naturalmente, o objetivo das várias livrarias e bibliotecas envolvidas. “A iniciativa Ler em Todo o Lado já é um fenómeno e é por isso que não nos cansamos de investir na promoção de novas atividades. O Dia Mundial do Livro constitui um excelente pretexto para podermos dar nova vida ao livro e aos hábitos de leitura”, conta Bruno Pacheco, secretário-geral da APEL.

Para quem gosta de folhear um livro ou viajar no imaginário de histórias, esta sexta-feira,21, haverá uma noite dedicada ao mundo de Alice no País das Maravilhas, para famílias com crianças dos cinco aos nove anos, na Biblioteca dos Coruchéus, em Lisboa. As atividades de sábado, 22, começam com uma sessão de música para bebés dos seis meses aos quatro anos, na Biblioteca Penha de França. A fantasia e a leitura continuarão pela noite dentro na Livraria Aqui Há Gato, onde, durante mais de uma hora, o País das Maravilhas será mais uma vez explorado.

No domingo, 23, dia em que se comemora o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, jovens com idades entre os seis e os 15 anos poderão conhecer algumas histórias de personagens fictícias, como a de Harry Potter ou a do super-herói Hulk. Serão discutidas as suas características, ideias e ações num workshop de escrita criativa na Livraria Ler Devagar. O fim de semana terminará com Poesia na Esquina do Bairro, na Biblioteca de Marvila, com três atores. João Grosso, Manuel Coelho e José Neves, acompanhados pelo músico compositor José Salgueiro, terão poemas ibero-americanos.



Biblioteca dos Coruchéus > Palácios dos Coruchéus, R. Alberto de Oliveira, Lisboa > T. 218 17 20 49 > sex 21abr > 20h30-21h30 > grátis (inscrição prévia numa das Bibliotecas de Lisboa) Biblioteca Penha de França > R. Francisco Pedro Curado, 6, Lisboa > T. 93 5886 110 > sáb 22abr > 10h30-11h30 (6-12 meses), 11h30-12h30 (12-24meses), 14h-15h (3-4anos) > grátis (inscrição prévia numa das Bibliotecas de Lisboa) Livraria Aqui Há Gato > R. Dr. Mendes Pedroso, 21, Santarém > T. 24 3094 019> sáb 22 abr > 21h30-23h > €30 Livraria Ler Devagar > R. Rodrigues de Faria, 103, Lisboa > T. 21 3259 992 / 91 5050 204 > dom 23abr > 11h30-12h30 > €10 Biblioteca de Marvila > R. Luís de Sttau Monteiro C4, Lisboa > T. 21 8173 000 > dom 23 abr > 19h-20h > grátis