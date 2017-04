Lisbon Cocktail Week: Beber para crer

1 / 6 Henrique Mouco 2 / 6 Henrique Mouco 3 / 6 Henrique Mouco 4 / 6 Humberto Mouco 5 / 6 Humberto Mouco 6 / 6 Henrique Mouco

A proposta é tentadora, por isso começamos com uma recomendação: beba com moderação, mas não deixe de aproveitar, entre esta sexta-feira, 21, e sábado, 29, a 2ª edição da Lisbon Cocktail Week. A iniciativa, da responsabilidade de Mário Batista (The Bottle Affair) e Paulo Amado (diretor das Edições do Gosto), foi lançada o ano passado com o objetivo de celebrar a cultura do cocktail, que na opinião daqueles responsáveis era pouco acarinhada. O êxito foi imediato e na primeira edição serviram-se cerca de 15 mil cocktails a mais de 10 mil consumidores. “As coisas correram bem, reunimos os melhores locais, profissionais e marcas. Por isso, voltámos este ano”, justifica Mário Batista.

O regresso da Lisbon Cocktail Week faz- se com novidades. O número de bares e restaurantes associados passou de 52 para 64, e inclui clássicos como o Ritz Bar, o Procópio ou A Paródia, novidades como o Cobre, o Bar 1908 ou o Café Colonial, e especialistas como o Red Frog, o Cinco Lounge, o Matiz Pombalina e The George Pub. Nos cocktails, a aposta foi para bebidas clássicas como o Old Fashioned, Negroni, Dry Martini ou Cosmopolitan, e para os mocktails, preparados sem álcool, onde se provarão, entre outros, o Virgem Maria (sumo tomate, sumo de limão, tabasco, bitter aipo, molho inglês, pimenta-preta moída e sal), preparado pelo Arena Lounge, e o Pink Lady, da autoria do Double9, e que leva ingredientes como açúcar de cardamomo, xarope de açúcar, sumo de limão e de toranja.

De regresso, está o Momento Cocktail. O ponto alto da Lisbon Cocktail Week permite beber dois cocktails pelo preço de um (de valor igual ou inferior), todos os dias, entre as 18 e as 23 horas. À disposição dos consumidores haverá três ou quatro cocktails, de autor, clássicos e mocktails.

As propostas, que são bastante variadas nas composições e sabores, dos mais cítricos aos mais doces, têm em comum o cuidado na apresentação. Da escolha dos copos à decoração, que pode incluir tecidos, frutas ou efeitos de fumo, tudo foi pensado ao pormenor. Asian Yonkou (Lotus Bar & Bistrô), Geringonça (Cais da Pedra), Omeprazol (Pharmacia), A Mula Russa (Baliza Café Bar) ou Alice, A Louca (Pensão Amor) fazem parte da enorme lista.

Além de servirem cocktails, os associados da Lisbon Cocktail Week promovem atividades como jantares e workshops. A Rota Shop & Mix, novidade desta edição, inclui uma lista de locais onde se compra material para fazer cocktails em casa.

Lisbon Cocktail Week > Vários bares e restaurantes de Lisboa > 21-29 abr > www.lisboncocktailweek.pt