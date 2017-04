Dão Invicto: Viseu e vinhos do Dão à prova no Porto

É com vinhos e sabores, concertos e visitas guiadas que se mostram as afinidades mitológicas, históricas, culturais e artísticas entre Viseu e o Porto esta sexta e sábado, dias 21 e 22. Em prova estão vinhos de mais de 30 produtores, enchidos e queijos da Serra da Estrela

Sedutora e irrequieta, Viseu está no Porto para espalhar charme e copos. Depois de ter declarado 2017 como o ano oficial para visitar a cidade beirã, Almeida Henriques, o presidente da Câmara Municipal de Viseu, acredita que a cidade “está no ponto ideal para ser redescoberta como destino turístico de excelência.” É com esse objetivo que, em parceria com os vinhos do Dão, a cidade se põe à prova no Museu da Misericórdia, no Palácio da Bolsa e em 24 restaurantes do eixo Flores-Mouzinho, esta sexta e sábado, dias 21 e 22.

A ligação entre as duas cidades não é nova, mas esta ação de charme no Porto para levar turistas a Viseu acontece pela primeira vez. “Vamos trazer um pouco da nossa cidade jardim ao Porto”, observa Almeida Henriques. Assim, durante os dois dias, o Museu da Misericórdia, na Rua das Flores, converte-se em montra da região e, através da iniciativa Dão Invicto, permite a quem por lá passar, entre as 15 e as 21 horas, provar vinhos de mais de 30 produtores, bem como enchidos e queijos da Serra da Estrela.

Os claustros do museu servem ainda de palco para pequenos concertos de Fingertips, Johnny Abbey e Pedro Duvalle, ilusionismo, apresentações de eventos como o Festival da Primavera, a Feira de São Mateus e Jardins Efémeros. Na Sala de Provas da Viniportugal, no Palácio da Bolsa, acontecem duas provas especiais que, além dos vinhos e dos sabores, contam com oradores convidados como Manuel Carvalho (21 abr, 14h30), Nuno Cancela de Abreu e Osvaldo Amado (22 abr, 17h30).

Em paralelo, para mostrar que Viseu é um bom destino, convidaram o historiador Joel Cleto para conduzir “a primeira visita guiada a Viseu no Porto”. O percurso, de caráter inédito e gratuito, que acontece no sábado, 22, às 16 horas, a partir do Forte de S. João Batista, na Foz, inclui paragens na Capela de São Miguel o Anjo (na Foz), em Miragaia e ainda na Cadeia da Relação, e vai “explorar as múltiplas afinidades mitológicas, históricas, culturais e artísticas” entre as duas cidades “desde tempos anteriores à nacionalidade até à contemporaneidade.”

Dão Invicto > Museu da Misericórdia, R. das Flores, 5, Porto > T. 22 090 6960 > 21-22 abr, sex-sáb 15h-21h > grátis