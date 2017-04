Capitão Leitão: O microclube de Marvila

Em Marvila, o bairro mais emergente de Lisboa, há um novo bar para descobrir. Tanto de dia como de noite

No dia da inauguração, a 4 de março, o Capitão Leitão encheu-se de gente. Desconhecidos, amigos e vizinhos do bairro vieram dar as boas-vindas ao novo bar de Marvila, um projeto do casal Viviana e William Durnford que, dois anos depois de terem decidido fixar-se em Lisboa, vindos de Londres, dão vida a este sonho antigo. “Sabíamos o que queríamos. Uma coisa honesta, simples e fresca, onde as pessoas se podem sentir em casa, e com bebidas de qualidade a preços acessíveis; ou seja, tudo o que nos representasse”, explica Viviana.

O Capitão Leitão leva o nome da rua onde se instalou porque, diz Viviana, “não fazia sentido ignorar a personagem, que até serviu de inspiração para a imagem do bar”. A decoração é minimalista, com paredes e teto em tons claros e peças de mobiliário de várias origens. Os apontamentos de cor são dados por detalhes como as portadas de tom verde que forram o balcão onde William, um inglês que a cada dia vai melhorando o seu português, serve, de dia e de noite, cocktails como o Da Casa, que leva vodka, uvas, pepino, sumo de limão e menta (€5), ou um dos especiais para a ressaca, o Fix Up (rum, ananás, sálvia, sumo de limão, gomme, €7), imperiais de cerveja japonesa Kirin (€2) ou vodka Sipsmith On The Rocks. Do outro lado, sentados ao balcão ou na sala, já servidos, é tempo de apreciar um ambiente calmo, embalado pela playlist da responsabilidade de William, e que tanto percorre os ritmos cubanos como os do lounge, techno ou house. Às sextas e domingos, o Capitão Leitão transforma-se num microclube com djs a tomarem conta de um dos cantinhos da casa preparado para receber os seus discos de vinil.

Em breve, o Capitão Leitão vai passar a abrir à hora do almoço. O menu, curto e leve, incluirá tostas, saladas e outras propostas de confeção simples.

Capitão Leitão > R. Capitão Leitão, 5B, Lisboa > T. 21 580 9594 > qua-qui, sáb 16h-24h, sex 16h-2h, dom 16h-22h