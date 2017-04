Hotéis com história: Memórias a preto e branco

O Grande Hotel do Porto, o Hotel Palácio Estoril, o Ritz de Lisboa e o Vidago Palace são quatro dos hotéis de que falamos no tema de capa da VISÃO Se7e desta semana, esta quinta-feira nas bancas: lugares que guardam memórias antigas e continuam a receber os hóspedes com o mesmo esmero de tempos idos