Pequenos grandes museus

Recordar o triciclo da infância e descobrir a história do sabão no mundo. Ouvir música em grafonolas ou viajar no tempo com Pedro Álvares Cabral. Tudo isto se faz nestes 14 museus que, além do mais, também revelam o que há para aprender pelo País fora

Joana Loureiro, Susana Lopes Faustino e Susana Silva Oliveira