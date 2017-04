O romantismo da Quinta da Aveleda

1 / 7 Lucília Monteiro 2 / 7 Lucília Monteiro 3 / 7 Lucília Monteiro 4 / 7 Lucília Monteiro 5 / 7 Lucília Monteiro 6 / 7 Lucília Monteiro 7 / 7 Lucília Monteiro

Na Quinta da Aveleda, propriedade da família Guedes desde o século XVII, somos constantemente surpreendidos por preciosismos. Há a casa do porteiro com remates feitos a cortiça e teto de colmo, a altiva torre das cabras que alberga as exemplares anãs, a janela manuelina outrora pertencente à Casa do Infante (onde, supostamente, D. João IV foi aclamado Rei de Portugal), a casa de chá junto ao lago dos cisnes com a faiança Bordallo Pinheiro de animais pendurada no teto, a Fonte das Quatro Irmãs, obra do mestre João da Silva, uma homenagem às senhoras da Aveleda, com cada perfil a representar uma estação do ano. Um requintado delírio, obrigatório para quem está de passagem pela região dos vinhos verdes.

Durante muito tempo, a discreta família Guedes procurou preservar este lugar. Ainda agora, estão previstas apenas quatro visitas guiadas diárias, com cerca de 75 minutos cada, para dar a conhecer os jardins, o edifício da Adega Velha onde repousam as barricas de carvalho francês que guardam a célebre aguardente e parte da produção, finalizando-se depois com uma prova de vinhos. Existem também provas temáticas, nomeadamente a Trilogia de Alvarinhos e a Trilogia de Regiões, além de programas temáticos como piqueniques nas vinhas, almoços para grupos e workshops. Estas atividades exigem marcação prévia e os preços são sob consulta.

Quinta da Aveleda > R. da Aveleda, 2, Penafiel > T. 255 718 242 > seg-dom (domingo de Páscoa encerrados) 10h, 11h30, 15h00, 16h30 > €5 visita standard (sujeita a marcação prévia)