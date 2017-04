Matiné no Roterdão: domingo, a festa começa às seis da tarde

O Roterdão Club, no Cais do Sodré, abre portas na tarde deste domingo, 9, para quem quer dançar. É a primeira matiné do bar-discoteca lisboeta e a ideia é que estas festas que começam (e acabam cedo) se repitam

Cristovao

O bar-discoteca Roterdão Club, no Cais do Sodré, em Lisboa, promete aquecer as tardes com matinés. A primeira acontece este domingo, 9, tem início às 18 horas e termina quando os ponteiros do relógio marcarem as 23 horas. “O Roterdão quer oferecer aos clientes a possibilidade de sair, beber um copo, dançar e, no dia seguinte, chegar ao trabalho com uma noite bem dormida. Pensámos no domingo porque é aquele dia em que as pessoas ficam por casa e não querem sair do sofá”, diz a gerente do bar e discoteca, Ana Paula Afonso.

Para que quiser fazer uma pausa para jantar, o Roterdão apresenta diversas sugestões. Para além da carta de bebidas habitual, há novidades para pestiscar, como tostas, tapas e tábuas de queijo e enchidos. A música vai ser ao “estilo de Roterdão”, com Filipe Parada na cabine e, se tudo correr bem, é possível que as matinés se repitam também às quartas-feiras. “É uma pausa a meio da semana, as pessoas saem do trabalho e podem ir dançar. Quase como ir ao ginásio, mas mais divertido. Mas tudo depende da adesão das tardes de domingo”, adianta Ana Paula.

Roterdão Club > R. Nova do Carvalho, 28-30, Lisboa > T. 21 137 3514 > dom, 9, 18h