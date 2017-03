18 ideias para as férias da Páscoa das crianças

Passar as férias entre animais, montar póneis e cavalos, explorar a natureza de pernas para o ar, aprender a escrever crónicas, criar vídeo-jogos e programas de televisão, brincar “debaixo de água”, construir barcos e viajar no sistema solar – são estas algumas das nossas sugestões para as férias da Páscoa, em Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro e Braga

LISBOA

1. Férias no Museu

O Museu do Oriente tem vários programas para as férias da Páscoa. As crianças dos seis aos 10 anos vão poder passar as manhãs no museu e conhecer a lenda do primeiro imperador chinês (dias 5, 6 e 7), aprender o que são os ovos Fabergé (dias 10, 11 e 12) ou ir em busca do Jade perdido (dias 17 e 18). Para os mais crescidos, dos sete aos 12 anos, há um workshop intensivo de violino (5-7 abr e 10-12 abr), que terminará com um concerto. Museu do Oriente > Av. Brasília, Doca de Alcântara, Lisboa > T. 21 358 5200 > 5-18 abr, 9h30-12h30, 14h30-17h30 > €12/manhã, €50/3 tardes

2. Férias no Zoo

Em programas de quatro dias, o campo de férias do Jardim Zoológico quer transformar as crianças em verdadeiros “embaixadores da natureza”, através de jogos de exploração, caças ao tesouro, trabalhos manuais e encontros com os tratadores dos animais. No atelier, juntam-se as crianças dos 3 aos 5 anos e no ATL as que têm entre 6 e 16 anos. Jardim Zoológico > Estr. de Benfica, 158-160, Lisboa > T. 21 723 2920 > 5-18 abr, 9h-18h > €43 a €190

3. Férias debaixo de água

Nestas férias da Páscoa, o Oceánario vai desvendar alguns dos segredos mais profundas de várias maravilhas do mundo do mar salgado. As ondas, as marés, os fósseis marinhos e as florestas submersas farão parte dos dias temáticos das crianças com idades entre os 4 e 12 anos. Oceánario > Doca dos Olivais, Parque das Nações, Lisboa > T. 21 891 7000 > 5-18 abr, 8h30-18h30 > €40 (um dia) a €180 (5 dias, com entradas nas exposições, atividades, materiais, almoço, lanche e seguro)

4. Descobrir a Gulbenkian

O Especial Páscoa da Gulbenkian vai contar com oficinas de banda desenhada, artes plásticas, ecologia, criação de histórias e de lanternas mágicas, para crianças dos 5 aos 15 anos, em programas de três ou quatro dias. “Poderíamos transformar a terra numa grande escultura que respira e nos alimenta? E será que o texto é um desenho?”, eis algumas das perguntas que vão desafiar os mais novos, partindo sempre das exposições que estão a decorrer. Museu Calouste Gulbenkian > Av. de Berna, 45A, Lisboa > T. 21 782 3000 > 5-13 abr, 10h-13h e 14h30-17h30 > €55, €60

5. Oficinas de arte e ciências

As oficinas criativas do MAAT – Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia convidam as crianças entre os 9 e 13 anos a construírem o seu protótipo de carro elétrico ou um barco solar, a programar um robot ou a viajar pelo sistema solar e visitar algunas planetas. São vários os programas que ocupam a manhã ou a tarde, durante três ou quatro dias e diferenciados também por idade. MAAT – Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia > Av. Brasília, Central Tejo, Lisboa > T. 21 002 8130 > 5-7 abr e 10-13 abr, 10h-13h, 14h30-17h30 > €30 a €40



6. Férias em passeio

O Museu Arqueológico do Carmo vai entreter as crianças entre os sete e os 12 anos com três dias de atividades, onde, de manhã, serão explorados os segredos do edifício e a coleção arqueológica. À tarde, é tempo de passear a pé pela cidade de Lisboa, descobrindo diferentes bairros e a história de cada um deles. Museu Arqueológico do Carmo > Lg. do Carmo, Lisboa > 5-7 abr, qua-sex 9h30-18h > €55 (desconto de 10% para irmãos)

7. Páscoa com Fernando Pessoa

Trabalhar a escrita é o que se pretente na oficina na Casa de Fernando Pessoa, tomando como referência os jornais juvenis criados pelo escritor. As crianças dos oito aos 12 anos irão também conhecer a jornalista, cronista e escritora Carla Maia de Almeida, que dará um workshop e lerá para os mais novos. Casa Fernando Pessoa > R. Coelho da Rocha, 16, Lisboa > T. 21 391 3270 > 5-12 abr, 10h-17h > €25 (meia semana, 5-7 abr ou 10-12 abr), €50 (uma semana)

8. Campo de Férias

Em campos de férias de quatro ou oito dias, o Espaço Roda Viva põe as crianças dos seis aos 17 anos de pernas para o ar e a descobrir a natureza de Almoçageme, em Sintra. Slide, trilhos para percorrer e caminhos com diferentes obstáculos que é preciso ultrapassar são algumas das atividades. Para os menos aventureiros, existem dois programas com jogos, experiências, músicas, passeios, ateliês e visitas diárias. Já os mais pequenos, dos três aos cinco anos, poderão participar em ateliês com atividades, em turnos de manhã e/ou à tarde. Espaço Roda Viva > R. Dom Jorge da Costa, Edif. Domus Restelo, Lisboa > T. 96 504 0374, 96 508 7675 > campo de férias 5-12 abr €320, 5-8 abr e 9-12 abr €175 > ateliês 8h30- 13h e 13h-18h €12,50/dia

9. Moda, Som e Fotografia

A Restart quer motivar os jovens dos 10 aos 15 anos a descobrir possíveis vocações, cultivando o gosto pelo mundo artístico, criativo e tecnológico, através de workshops de Moda e fotografia ou Som e música. Nesta semana haverá também tempo para explorar as áreas de videojogos e som, vídeos e realização de filmes. Restart – Creative Education > R. da Quinta do Almargem, 106, Lisboa > T. 21 360 9450 > 6-13 abr > 10h-17h30 > €79 a €159

PORTO



10. Páscoa com Póneis

O Pony Club do Porto proporciona às crianças a oportunidade de montar, tratar, brincar e passear com póneis. Haverá workshops, aulas de equitação e de artes plásticas e outras atividades orientados por monitores. Pony Club do Porto > Pateo Huguenot, R. Silva Porto, 201, Porto > T. 22 831 8288, 92 655 0274 > 5-7 abr e 10-13 abr > 9h-17h30 > €85 (€75 crianças com necessidades especiais)

11. Férias no Palco

O Teatro Art'Imagem em colaboração com a Câmara Municipal da Maia organiza um ateliê lúdico e artístico com exercícios teatrais e jogos de interpretação em volta das palavras, para crianças com idades entre os 5 e 12 anos. Teatro Art'Imagem > Auditório Quinta da Caverneira, Águas Santas, Porto > T. 22 208 40 14 > 6-14 abr > 14h-18h30 > €40

12. Páscoa com artes plásticas

A Plateia D’Emoções preparou oficinas de teatro musical, com aulas de canto, de dança e de representação e com um ateliê de artes plásticas. No final de cada semana, os pequenos artistas dos 6 aos 14 anos poderão apresentar os trabalhos realizados aos seus pais. Plateia D’Emoções > Av. Vasco da Gama, 774, Vila Nova de Gaia > T. 91 227 3655 > 5-10 abr e 11-18 abr > 8h30-18h30 > €100/ semana, €180 euros/ 2 semanas

13. Criar videojogos e curtas-metragens

Nos workshops Animação e Videojogos e Cinema e Televisão, a Restart desafia as crianças dos seis aos 13 anos a produzir um filme de animação em grupo, criar personagens e cenários para videojogos e escrever um programa de televisão. Restart – Creative Education > R. Conceição Fernandes, 755, Vila Nova de Gaia > T.22 321 2837 > 6-13 abr > 10h-17h30 > €79 a €159

14. Férias e Equitação

A Quinta de Serralves propõe um programa para cirnaças dos quatro aos 12 anos, com oficinas lúdicas, partindo sempre do contacto com a arte, a natureza e os animais. Também haverá um curso de iniciação à equitação. Quinta de Serralves > R. D. João de Castro, 210, Porto > T. 22 615 6519/87 > 5-7 abr, 10-13 abr > 9h30-12h30, 14h-17h > €50 a €145

SANTO TIRSO

15. Páscoa com desporto

São várias as atividades gratuitas que a Câmara Municipal de Santo Tirso propõe para estas férias da Páscoa, no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves, na Biblioteca Municipal e no Pavilhão Desportivo Municipal. As crianças dos quatro aos 16 anos terão a oportunidade de participar em oficinas de expressões plásticas e em manhãs desportivas (natação, futebol, andebol, entre outros). Também haverá sessões de cinema para os mais pequenos. Câmara Municipal de Santo Tirso > R. Dr. José Cardoso de Miranda, Santo Tirso > T. 252 833 314 > 5-18 abr > grátis

BRAGA

16. Férias com Ciência



A Casa da Ciência de Braga preparou para estas férias da Páscoa atividades lúdico-científicas em diversas áreas diferentes. As crianças dos seis aos 12 anos podem descobrir o Planetário, contando, ainda, com experiências no laboratório e atividades no exterior. Casa da Ciência de Braga > R. Maria Delfina Gomes, 4, Braga > T. 253 695 236 > 10-13 abr > 9h30-17h30 > €80

AVEIRO

17. Constuir um robot

Na Fábrica Centro de Ciência Viva, as crianças vão poder criar, construir e programar o seu próprio robot. E, ainda, abrir o apetite, quando ficarem a conhecer a ciência do folar da Páscoa. Só para pequenos cientistas dos seis aos 12 anos. Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro > R. dos Santos Mártires, Aveiro > T. 234 427 053 > 5-7 abr e 10-13 abr > 9h-17h45 > €20/dia

COIMBRA

18. A ciência não vai de férias

O Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra organizou um programa com um conjunto de atividades de ciência que exploraram áreas como a física, a biologia, a química ou a gastronomia. São 18 os temas propostos, como Fazer o ninho para provar o folar, Há ovos escondidos no Exploratório ou Do céu nasceu a primavera. Para crianças entre os seis e os 12 anos. Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra > Pq. Verde do Mondego, Coimbra > T. 239 703 897, 91 239 5682 > 2-18 abr > 9h-18h > €10 a €75