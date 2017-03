Dançar sem parar na GNRation Club Night

É uma noite de música eletrónica e cartaz de luxo, com The Field, Photonz e Consórcio, que o GNRation, em Braga, propõe para este sábado, 25

“É uma experiência, numa noite de celebração, para dançar.” Assim apresenta o programador Luís Fernandes a segunda edição do GNRation Club Night, em Braga. Depois de, no ano passado, Kode9 e Niggafox terem brilhado nesta noite dedicada à música de dança, a iniciativa regressa este sábado, 25, com a intenção de explorar a diversidade dos múltiplos lugares do edifício. A ocupação pacífica, mas agitada, alinha um cartaz de luxo que começa com o coletivo bracarense Consórcio, formado por Terzi, Lukkas e Vivax, traz eletrónica à pista. Segue-se o produtor e dj sueco Axel Willner, ou The Field, e o seu popular Buzz (software que manipula há anos para criar música). Presença assídua no Bestival, Roskilde e OFF Festival, Axel Willner vai impor o ritmo de Cupid's Head, lançado em 2013 e considerado pela revista online britânica Resident Advisor a melhor criação do dj, e de The Follower, editado em 2016. Por último, chega Photonz, nome artístico do português Marco Rodrigues, com um intenso e rítmico percurso sonoro a tocar o house, o techno e o eletro, sempre com influências da “cena rave nacional”. Por uma noite, o GNRation transforma-se num “clube de dança cosmopolita” com “artistas interessantes que de outra forma não viriam a Braga”, nota o programador. Que a festa comece.

GNRation > Pç. Conde de Agrolongo, 123, Braga > T. 253 142 200 > 25 mar, sáb 23h > €7