Festival do Contrabando: Portugal e Espanha unidos por uma ponte flutuante

A partir desta sexta-feira, 24, e até domingo, 26, o Festival do Contrabando apela à memória de uma época e à importância que a atividade teve para os povos fronteiriços de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana. São três dias de festa com música, cinema, gastronomia e teatro, em português e castelhano

Marcos Borga

Portugal e Espanha vão estar unidos por uma ponte flutuante transfronteiriça. A notícia pode soar falsa, mas será uma das surpresas da primeira edição do Festival do Contrabando – Tráfico de Artes no Guadiana, que decorre a partir desta sexta-feira, 24, e até domingo, 26, em Alcoutim, do lado português, e Sanlúcar de Guadiana, do lado espanhol. A funcionar, apenas, durante os três dias do festival, esta ponte flutuante vai permitir atravessar a pé pela primeira vez (sujeito a horários de passagem), ao estilo aventura e com toda a segurança, de uma margem para a outra do rio Guadiana.

Integrado no 365 Algarve, programa cultural que complementa a oferta tradicional da região algarvia, o Festival do Contrabando pretende reavivar as memórias de um tempo em que ser contrabandista era o modo de vida de muitos habitantes de povoações raianas como a de Alcoutim.

O programa do festival está recheado de atividades culturais: visitas guiadas, projeções de filmes e documentários, artesanato, gastronomia, desfiles etnográficos, workshops ou teatro, a decorrer nas duas margens do rio. O primeiro dia, esta sexta-feira, 24, é mais institucional e quase todas as iniciativas acontecem do lado espanhol. Andante, a peça de teatro de rua, da companhia de teatro Markeliñe, que se debruça sobre a temática da Guerra Civil Espanhola, tem lugar às 20 e 30 na Avenida de Portugal e Porto de Desportivo, o concerto dos Yomuri, às 21 e 30, decorre na Praça de Espanha.

Marcos Borga

No fim de semana, dias 25 e 26, os desfiles etnográficos e a Feira à Moda Antiga recriam historicamente, e do lado português, a atividade e a época do contrabando com a presença de figurantes contrabandistas, Guardas Fiscais e demonstrações de ofícios antigos como ferreiro, oleiro ou sapateiro. Também a não perder é a estreia da peça de teatro físico Sorriso, pelo Teatro Só, no Cais Sul de Alcoutim (sáb, 19h; dom, 18h), o concerto da Kumpania Algazarra e o encontro de poesia popular (sáb, 10h). Ainda no sábado, 25, mas em Sanlúcar, na praia fluvial, haverá degustação de pratos como a cacholada, assadura, sangue encebolado e fritada, no chiringuito Guadiana Playa.

Ao longo do fim de semana, o Projeto TASA – Técnicas Ancestrais Soluções Atuais, realiza workshops de sensibilização em torno de artes tradicionais que fazem parte do património imaterial da região, tais como Esculpir com o canivete – Técnicas de Pastor ou Caniçada – Aula Aberta de Trabalhos de Cana. Atividades para crianças, no Museu do Brincar, visitas guiadas ao Castelo de San Marcos (Sanlúcar de Guadiana) e à Caravela Boa Esperança (ancorada no Cais Central de Alcoutim) e a projeção de filmes e documentários sobre os temas do contrabando (no Antigo posto da Guarda-Fiscal, Alcoutim) são também para apontar na agenda. Uma viagem à volta do contrabando, que vale bem a pena e não tem nada de ilegal.

Festival do Contrabando – Tráficao de Artes no Guadiana > Vários locais de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana > 24-26 mar, sex 9h30-21h30, sáb 9h-22h, dom 9h-21h