Sete razões para não perder a edição quarentona do Portugal Fashion

Depois de Nova Iorque, Londres, Paris e Milão, a edição número 40 do Portugal Fashion chega a Lisboa e ao Porto. Entre esta quarta, 22, e sábado, 25, revela-nos as tendências outono/inverno em 31 desfiles de 15 criadores, dez jovens designers e outras tantas marcas de vestuário e calçado

ZM

Até parece presságio. Os dias arrefeceram, embora a primavera já tenha entrado no calendário, como que a pedir casacos, golas e botas, à medida das criações para a próxima estação outono-inverno que o Portugal Fashion se prepara para apresentar. Ao longo de quatro dias – primeiro em Lisboa esta quarta, 22, e os restantes três dias no Porto, de 23 a 25 – há, pelo menos, sete motivos para não perder a edição quarentona deste certame de moda.

1. O início, na Cordoaria Nacional

O primeiro dia do Portugal Fashion, esta quarta, 22, começa, às 18 e 30, com quatro desfiles: Pedro Pedro, Alexandra Moura, Alves/Gonçalves e TM Collection (de Teresa Martins), na Cordoaria Nacional, em Lisboa. No mesmo dia, e em paralelo com o Portugal Fashion, os Storytailors apresentam a sua coleção na loja/ateliê da dupla formada por João Branco e Luís Sanchez, no Chiado (Calçada Ferragial, 8), entre as 16 e 20 horas.

2. Um dia só para jovens designers

Já no Porto, e à semelhança do ano passado, há um dia dedicado aos jovens criadores (quinta, 23). Serão nove, os desfiles no Palácio dos CTT, com Paulo Cravo (substitui Miguel Flor) como o novo coordenador do projeto Bloom (criado em 2010, com o propósito de apoiar a criação nacional). Carla Alves (com a marca Amorphous), Mariana Almeida e Nycole estreiam-se no Bloom, por onde passam ainda as criações de Olimpia Davide, Eduardo Amorim, Maria Kobrock, Beatriz Bettencourt e Pedro Neto. À noite, desfilam outros criadores como Inês Torcato, Sara Maia e David Catalán. Entre os desfiles a música está por conta dos djs Kitten, Alfredo e Maria.

3. Katty Xiomara: uma exposição e uma tapeçaria

Pouco antes do seu desfile no Centro Português de Fotografia (CPF), esta sexta, 24, às 11 horas, Katty Xiomara inaugura a exposição Anatomia do Tempo – Memories Revisited – Night, Fashion & Fantasy, organizada em conjunto com fotógrafos de moda nacionais: Cassiano Ferraz, Victor Hugo, Aloísio Brito, Ana Luísa Silva, Carlos Teixeira, Frederico Martins, Mário Príncipe e Ricardo Santos. A designer desafiou os oito fotógrafos a captarem a essência de uma fotografia antiga dos arquivos do CPF, sob “uma nova perspetiva, contemporânea e interventiva, sem limitações criativas”, tendo como fio condutor a sua nova coleção, numa exposição patente até 23 de abril. Mas não é tudo. Em parceria com uma empresa portuguesa de tapeçarias de luxo, a Desistart, Xiomara concebeu duas peças de tapeçaria (200x400, com 50 kg), que serão leiloadas a favor da Associação Acreditar.

4. Moda ocupa a cidade

Katty Xiomara e Luís Buchinho têm um desfile próprio em dois locais diferentes do Porto. O Centro Português de Fotografia foi o cenário escolhido pela designer luso-venezuelana (24 mar, 12h) para a coleção intitulada El toro enamorado de la luna, apresentada, há dias, em Nova Iorque. A luso-venezuelana inspirou-se no “universo misterioso da floresta e das suas criaturas”, para criar peças com volume ondulante e natural, tecidos ricos e com textura, “em tons de preto noite, branco nacarado e prata estelar”. No dia seguinte, sábado, 25, às 12 horas, será Luís Buchinho a ocupar o parque de estacionamento Silo Auto, com a coleção inspirada no litoral e que levou, há dias, a Paris. This is the Sea inspira-se nas falésias, rochas, areia e nos pescadores – a que não será alheio o facto de o criador ser natural de Setúbal –, propondo silhuetas longas, estampados de seda com motivos de pedras e argila ou tecidos elásticos com elementos gráficos retirados dos barcos de pesca. Buchinho lançará ainda uma coleção de óculos de sol.

5. Dos camisolões de lã aos vestidos de seda

A Alfândega do Porto continua a ser o quartel-general da maioria dos desfiles. Na sexta, 24, será a marca de Alexandra Oliveira (Pé de Chumbo) a abrir a tarde (16h30), mostrando jogos de lãs grossas, camisolões e vestidos soltos em tiras de malha. O Império dos Sentidos, de Anabela Baldaque, leva-nos do Nepal à Índia em 45 looks, enquanto o designer Estelita Mendonça aposta no target jovem e interventivo usando materiais reciclados (como capas-cobertores feitas a partir de desperdícios de algodão). Já a açoriana Susana Bettencourt, inspira-se nas redes sociais para a coleção Wear’art carregada de peças com texturas, pixelizadas e riscadas. De Felgueiras, Diogo Miranda mostrará a habitual exuberância, sofisticação e sensualidade em coordenados com tafetá de seda, mangas exageradas, folhos e laços volumosos, numa coleção inspirada no fotógrafo de moda francês Guy Bourdin que celebra uma década do criador.

O sábado, 25, termina com os sapatos e acessórios de Luís Onofre (a fazerem lembrar a “monumentalidade das catedrais” para a mulher, e a ousadia do rock para o homem). Carlos Gil fecha a noite de sexta, 24, inspirado no mundo das crianças, com estampados com motivos infantis depurados e aplicações acrílicas que se misturam com padrões geométricos. Desta vez, Júlio Torcato não faz parte do alinhamento do Portugal Fashion, mas terá, durante os dois dias, uma mostra de 16 coordenados mistos na sala do mural Ribeira Negra, de Júlio Resende, mostrando uma coleção de “aspeto clássico/urbano com um cariz mais tecnológico”.

6. Das explorações polares ao jogo de espelhos

No último dia, sábado, 25, a partir das 14 e 30, desfilam as criações de Nuno Baltazar, Hugo Costa – o designer inspirou-se no explorador norueguês Amundsen – e Carla Pontes, com a coleção Wind a manter a ligação à natureza numa linguagem urbana e versátil. O último dia fica marcado pela estreia de Micaela Oliveira (participou na Mozambique Fashion Week, em 2015), com uma coleção inspirada no artista colombiano Fernando Botero. Marcas como Ambitious, Dkode, Fly London, JJ Heitor Shoes, J. Reinaldo, Nobrand, Lion of Porches e Dielmar mostram as suas novidades, no mesmo dia em que Ana Sousa apresenta coordenados para “a mulher de várias idades, urbana e cosmopolita”. Caberá a Miguel Vieira encerrar o Portugal Fashion com Reflexos Refletidos para homem e mulher, procurando a resposta a uma pergunta: As roupas que usamos são o reflexo de nós mesmos ou o reflexo de como os outros nos vêm nelas?

7. Showroom Brand Up

Para quem quiser fazer compras (está aberto ao público), convém não perder este showroom, na Alfândega, com as coleções de criadores e marcas apresentadas em outros desfiles do Portugal Fashion, como o caso de Anabela Baldaque, Carla Pontes, Luís Buchinho, Katty Xiomara e Micaela Oliveira. E ainda roupa de jovens designers do Bloom como Beatriz Bettencourt, David Catalán, Eduardo Amorim, Olimpia Daivide e Pedro Neto. O Brand Up abre durante os desfiles (24 mar 15h30-22h30, 25 mar 14h-23h30).

Portugal Fashion > Cordoaria Nacional, R. da Junqueira, 342, Lisboa > 22 mar, qua 18h30 > Palácio dos CTT, Av. dos Aliados, Porto > 23 mar, qui 14h30 > Centro Português de Fotografia, Campo Mártires da Pátria, Porto > 24 mar, sex 12h > Silo Auto, R. Guedes de Azevedo, 180, Porto > 25 mar, sáb 12h; Alfândega do Porto 14h30 > Edifício da Alfândega, R. da Alfândega, Porto > 24-25 mar, sex-sáb 14h30