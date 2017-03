O Gosto dos Outros... Tomás Wallenstein

Filho de uma cantora lírica e de um contrabaixista, Tomás Wallenstein foi também na música que o seu talento se revelou. Aos 26 anos, a voz dos Capitão Fausto conta por onde gosta de andar em Lisboa

José Caria

1. Adega Verde Lima “Fica no bairro de Alvalade e servem comida tradicional portuguesa. É o restaurante mais barato de Lisboa. Os preços são ridículos, de tão baratos que são”, diz Tomás, que ali costuma ir almoçar, “por três euros (!)”, quando vai ensaiar para o estúdio.

2. Loucos e Sonhadores O bar no Bairro Alto faz parte da sua rotina. “É um ponto de encontro com os amigos. Tem boa música, bom ambiente, há estantes com livros e está todo decorado com objetos que o dono trouxe das viagens que fez.”

3. Grupo Dramático Ramiro José Numa transversal da Avenida de Roma, este clube desportivo tem várias atividades. “Para mim resume-se ao campo de futsal, onde se pode ir jogar futebol de cinco no meio da cidade.”

4. Café Império “É um clássico de Lisboa. Está datado, mas é justamente por isso que gosto de lá ir, almoçar ou jantar. Além disso, traz-me memórias de quando era pequeno”, conta Tomás Wallenstein.

5. Ali Baba Kebab Haus Na Rua Morais Soares, este restauramte, diz Tomás Wallenstein, “tem bons kebabs e custam um euro”.

6. Damas Ao bar e sala de concertos na Graça, gosta de ir para beber um copo. “Também já lá toquei algumas vezes”, recorda.