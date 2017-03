Dia aberto aos miúdos no Maria Matos

Na tarde deste domingo, 5, o Teatro Maria Matos, em Lisboa, pertence aos mais novos. O Dia em que o Teatro é das crianças, assim se chama a iniciativa, inclui oficinas, espétaculos de teatro, dança e música e até um DJ

“O dia em que o teatro é das crianças” – é mesmo este o nome da iniciativa que pretende unir os mais pequenos à arte no dia aberto do Maria Matos, em Lisboa. Ao longo da tarde deste domingo, 5, o teatro abre os seus bastidores para que as crianças possam conhecer, entre oficinas, jogos e outras atividades, o que se passa atrás do pano. “É essencialmente um momento de encontro entre crianças, pais, artistas e todos os envolvidos nas artes performativas”, diz Susana Menezes, programadora para crianças e jovens do Maria Matos.

Daí que a programação ofereça momentos que incentivem os jovens a “experimentar diversas formas de usufruir do teatro” e, ao mesmo tempo, “desafiá- los para uma outra leitura do mundo à sua volta. Entre eles, encontram-se oficinas de tipografia e metateatro, apresentações de caráter educativo e atividades de música e dança pensadas especialmente para as famílias, sempre com desempenho e conceptualização de “artistas profissionais reconhecidos”, garante. No dia aberto do Maria Matos, durante o qual crianças e pais terão acesso a todas as zonas do recinto (camarins, salão, backstage), Susana Menezes acrescenta ainda que haverá espaço para temas oportunos – uma exposição feita de lixo recolhido no mar, por exemplo – já que “o teatro não se esgota numa sala de teatro ou numa peça”.

O Dia em que o Teatro é das Crianças > Teatro Municipal Maria Matos > Av. Frei Miguel Contreiras, 52, Lisboa > T. 21 843 8800 > 5 mar, dom 11h > grátis