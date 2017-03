Almada 437: A casa da cerveja

Fica no Porto, na Rua do Almada, este bar de família que parece um puzzle de histórias. E onde há mais de 60 marcas portuguesas de cerveja artesanal

Lucília Monteiro

“É um bar inglês à portuguesa”, define o barman José Dinis, 30 anos, enquanto serve uma cerveja artesanal. No Almada 437, além de seis referências de pressão, há mais de 60 marcas portuguesas de cervejas artesanais e vinhos do Douro, Alentejo e Dão, alinhados com montaditos cuja base são os enchidos alentejanos. O bar é pequeno, mas lá dentro cabe o mundo de Cristina Paulico e Ismael Sampaio, os proprietários. Chegaram ao Porto em 2010, começaram por receber hóspedes em hostels e apartamentos turísticos espalhados pela cidade, optando mais tarde por abrir o bar. “É uma extensão do alojamento, da nossa casa”, observa Ismael. Grande parte das peças usadas na decoração do Almada 437 vieram do Oriente e acompanham a família há anos. Entre elas estão os louceiros da Indonésia, as molduras da Índia e os objetos em cobre da Turquia.

Cristina Paulico e Ismael Sampaio começaram por servir jantares por marcação, antes de, há dois anos, terem transformado o Almada 437 em bar. Só no início deste ano, implementaram um horário alargado. Na sala ou no pátio das traseiras, a música vai do jazz ao rock, sem sobressaltos. E, como a distância entre as mesas é curta, não estranhe se acabar a falar com quem está sentado ao lado, pois não faltam histórias para ouvir por aqui.

Almada 437 > R. do Almada, 437, Porto > T. 93 864 0582 > qua-qui 16h-1h, sex-sáb 16h-2h