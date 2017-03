O aniversário do Ginjal Terrasse, em Cacilhas, vai ser um festival de música (e não só)

Dura três dias a festa que assinala os dois anos de vida do Ginjal Terrasse, em Cacilhas, Almada. JP Simões faz as honras do clube já esta quinta-feira, 2

Para celebrar o segundo aniversário, o Ginjal Terrasse organizou um festival, com três dias e várias propostas. Será uma grande festa com muita música, animação e vista sobre o rio Tejo e Lisboa. “Queríamos ter uma oferta diversificada e apelar a vários públicos porque o Ginjal não é uma sala fechada num género musical”, explica o programador Davide Pinheiro. O Festival Terrasse tem início esta quinta-feira, 2, com um concerto de JP Simões, e vai ganhando fôlego nos dias seguintes, quando se fizerem ouvir alguns dos habitués da sala do Ginjal. Na sexta-feira, 3, sobem ao palco os Pop Dell'Arte, mas ao longo da noite vão ouvir-se as cumbias e o tropicalismo de La Flama Blanca (alter ego de Pedro Azevedo) e a dupla Planeta Pop (formada por Paulo Garcia e Paulo Lizardo), dois dj sets muito diferentes mas com o mesmo objetivo: fazer dançar. A última noite está reservada para o concerto de Mike El Nite e para os dj sets dos Irmãos Makossa e Davide Pinheiro.

Como o programa não se faz só de música, haverá também uma exposição com trabalhos do graffiter Skran (Ricardo Delaunay), que estará a pintar ao vivo, e um debate intitulado A Música e o Subúrbio. “Vamos falar sobre a relação entre a música e o subúrbio e tentar perceber se o subúrbio afasta as pessoas ou é uma forma de resistência de quem lá está”, explica Davide Pinheiro.

O Festival Terrasse assinala um antes e um depois na vida do clube que quer ser uma sala referência no que diz respeito à programação cultural, e integrar os circuitos que já existem de música, sobretudo portuguesa, emergente e de média dimensão.

Para os próximos meses, o Ginjal Terrasse já tem asseguradas as presenças de dj Glue (31 de março), The Poppers (1 de abril) e B-Fachada (5 de maio).

Ginjal Terrasse > Cais do Ginjal, 7, Almada > T. 21 095 8715 > 2-4 mar, qui 22h30, sex-sáb 23h > a partir €10