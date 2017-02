Em Lisboa e no Porto, eis aqui sete atividades para entreter as crianças nas miniférias do Carnaval. Com ou sem animais, com ou sem arte, com ou sem máscaras, mas sempre com muita diversão

LISBOA

1. Jardim Zoológico

Se é junto dos animais que as crianças mais gostam de estar, muito mais então com a programação especial do Zoo de Lisboa no dia de Carnaval. Descontos nos bilhetes de feriado para crianças e adultos mascarados são acompanhados de um sem número de atividades dentro do Jardim Zoológico, incluindo pinturas faciais, ateliers de Carnaval e concurso de melhores máscaras, com prémios para todas as idades. Parque Marechal Humberto Delgado, Lisboa > T. 21 723 2900 > 28 fev, ter > entrada livre p/crianças mascaradas; 50% desconto para adultos mascarados

2. Museu Coleção Berardo

Para quem procura atividades para os filhos durante o período de férias, o Museu Coleção Berardo dispõe do programa Muito riso, pouco juízo?" ao longo da semana de Carnaval. O foco principal está, claro, no humor em todas as suas vertentes. Pç. do Império, Lisboa > T. 21 361 2878 > 27 fev-1 mar, seg-qua > €65

3. Museu do Oriente

Para os três dias que compõem o Carnaval Infantil, o Museu do Oriente tem em mente sessões particularmente educativas. Subordinado ao tema "O Papel do Palhaço na Ópera Chinesa", o museu leva as crianças a compreender o percurso e a importância de uma figura tão próxima em tempos e lugares distantes, numa oficina de Carnaval que promete demarcar-se das restantes. Av. Brasília, Lisboa > T. 21 358 5200 > 27 fev-1 mar, seg-qua > entrada livre

PEDRO PINA

4. Oceanário

Também o Oceanário de Lisboa propõe uma série de momentos, inspirados no imaginário do Mar, para entreter os mais pequenos nas férias de Carnaval. O Desfile de Fantasias da casa dos oceanos inclui oficinas, jogos, refeições e, como não poderia deixar de ser, uma visita muito especial aos animais marítimos que por lá habitam. Esplanada D. Carlos I, Lisboa > T. 21 891 7000 > 27 fev-1 mar, seg-qua > €40

5. Village Underground

A inauguração de uma nova sala no projeto de co-working lisboeta serve de pretexto para um dia de Carnaval diferente, com o tema "Safari". Há promessa de jogos, música, pinturas faciais e insufláveis para entreter os mais novos a partir das 11h da manhã – e a entrada é livre. R. 1º de Maio, 103, Lisboa > T. 21 583 2469 > 26 fev, dom 11h > entrada livre

PORTO

6. Museu das Comunicações

Centrado no tema da comunicação, como não poderia deixar de ser, o Museu das Comunicações apresenta uma oficina especial para o Carnaval – "Quem és tu, senhor Entrudo?" –, com mímica, jogos de máscaras e atividades artesanais que vão ligar entre si crianças e adultos. R. do Instituto Industrial, 16, Porto > T. 21 393 5177 > 25 fev, sáb 14h30 > €7

7. SEA Life Porto

Se os pequenos lisboetas vão ter oportunidade de estar mais perto do mar no Carnaval, o Porto não poderia ficar atrás. O SEA Life aproveita as festividades para oferecer entrada gratuita a crianças mascaradas, que lá dentro podem usufruir de pinturas faciais e uma visita guiada muito especial do Pirata dos Mares. para aproveitar no fim de semana de Carnaval. R. Particular do Castelo do Queijo, 1, Porto > T. 22 619 0400 > 25-28 fev, sáb-ter > entrada livre p/ crianças mascaradas