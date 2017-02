Dez festas de Carnaval para adultos

A chegada do Carnaval traz muitas escolhas e poucas certezas para os adultos que também gostam de se divertir nesta altura do ano: onde ir? O que fazer? Selecionámos dez locais para todos os gostos

ESTORIL

1. Jézebel

De estatuto já bem assente nas mentes dos Cascalenses, esta ex-sala de jogos tornada discoteca do Casino Estoril oferece programação especial na véspera de Carnaval: um baile de máscaras que vai primar pelo inortodoxo e recompensar a originalidade. O Concurso de Máscaras é um dos principais destaques da festa, com prémios para os três primeiros lugares: €300, €200 e €100 em garrafas para acompanhar a noite ao som dos DJs residentes da casa. Av. Dr Stanley Ho, 2765, Estoril > T. 91 601 7770 > 27 fev, seg 23h > entrada livre

LISBOA

2. Palácio do Chiado

Destacando-se pela vertente histórica do edifício, o Palácio do Chiado não poderia deixar de honrar todas as comemorações clássicas lá sediadas, convidando os seus visitantes para um baile de máscaras também com escolha da melhor fantasia. Apesar de opcional, o tema da festa será "Pierrot, Arlequim e Colombina", personagens da Commedia Dell'Arte, e uma apresentação dos melhores trajes será seguida da escolha dos vencedores, presenteados com um jantar no estabelecimento. Rua do Alecrim, 70, Lisboa > T. 21 010 1184 > 24 fev, sex 22h > entrada livre, com consumo obrigatório de €5 a partir das 23h

3. Palácio Pimenta

Apostando também numa ode ao clássico, o baile de Carnaval do Palácio Pimenta abdica dos djs em favor de uma banda sonora inspirada no Barroco: é ao som de violinos e concertinas que vão dançar os convidados, numa festa que goza, de resto, de decoração adequada ao nome do palácio que a recebe. Vestir-se a rigor é recomendado, mas se não tiver máscara não se preocupe – a organização trata de oferecer uma a cada convidado à entrada do baile. Campo Grande, 245, Lisboa > T. 21 751 3200 > 27 fev, seg 19h > €5

4. PLACE

Um nome já familiar aos habituais frequentadores de discotecas da capital, o PLACE, propõe-se a dedicar uma noite à cidade-mãe do Carnaval, o Rio de Janeiro. Para tal, e pela mão de djs como Putzgrilla, JJOOAAOO e ainda outros convidados surpresa, promete uma noite dançada a ritmos brasileiros – funk carioca, forró, axé e sertanejo –, para além dos géneros que por cá se ouvem, e que já são marcas da casa. R. D. Luís I, 5, Lisboa > T. 91 188 5129 > 28 fev, ter 23h30 > entrada livre (F), €8 consumíveis (M)

5. Renovar a Mouraria

No coração da Lisboa popular, a Associação Renovar a Mouraria estabelece-se como uma verdadeira alternativa a planos mais convencionais deste feriado. Desprovido da pompa de outras festas aqui citadas, propõe um convívio informal à boa moda da Mouraria lisboeta, com música, dança e, como não poderia faltar, baile de máscaras com prémio para o melhor traje. Uma proposta diferente com muito potencial para tarde e noite de Carnaval. Beco do Rosendo, 8, 10, Lisboa > T. 21 888 5203 > 27 fev, seg 18h > entrada livre

PORTO

6. Casa da Música

Na Casa da Música, emblemática sala de concertos da cidade, também há atividades para o Carnaval, e em dois dias distintos. Ambos com jantar, música e animação até altas horas da madrugada. Adequadas para crianças e adultos, as celebrações de Carnaval na Rotunda da Boavista podem revelar-se mais comedidas do que o que se espera no resto do País. Av. da Boavista, 604-610, Porto > T. 22 012 0220 > 25 fev, sáb 20h30; 27 fev, seg 20h30 > €5 - €40

7. Hard Club

Quanto a projetos de uma noite mais pesada, o Hard Club tem planos para os portuenses: festejos com mais de uma dúzia de djs em uma das mais visitadas salas do norte do País. Numa festa comemorativa dos 15 anos da Critical Sound, em parceria com o Garagem, destacam-se os jockeys Mefjus e Kasra, acompanhados de tantos outros para uma celebração de ânimos elevados na baixa portuense. R. Infante D. Henrique, 95, Porto > T. 707 100 021 > 27 fev, seg 23h > €12,5-€15

8. Teatro Sá da Bandeira

No Teatro Sá da Bandeira, a palavra de ordem é promiscuidade. Um Carnaval Burlesco é o que propõe a casa que traz, na noite de segunda, 27, uma série de atrações para maiores de 18 anos: dj sets, incuindo o já célebre de Manuel João Vieira (Ena Pá 2000); concertos, com especial atenção para a banda de tributo aos Queen A Kind of Queen, e espectáculos de dança, entre outros. Para os mais velhos, razões não faltam para visitar o renomado teatro do Porto. R. Sá da Bandeira, 108, Porto > T. 22 200 3595 > 27 fev, seg 23h > €15-€200

SINTRA

9. Palácio de Queluz

No que a edifícios históricos e festas de época diz respeito, dificilmente haverá zona do País que compita com Sintra. O Palácio de Queluz é uma das casas que sedia festejos carnavalescos, e justamente à moda do século XVIII. Completo com atelier de máscaras e momentos de música e dança setecentista, o evento para gostos requintados já se encontra esgotado. Parque de Monserrate, Sintra > T. 21 923 7300 > 28 fev, ter 15h > €9

10. Palácio de Seteais

Por falar em serões setecentistas, o Palácio de Seteais oferece mais uma oportunidade de recuar no tempo em 300 anos, numa celebração de Carnaval cuja missão é recriar o ambiente das cortes do período iluminista. O jantar (três pratos de gastronomia tradicional) e o baile (violinos e piano clássicos) mais acrescentam à experiência de viver o século XVIII no Palácio de Seteais – a "experiência" promete ser única. R. Barbosa du Bocage, 8, Sintra > T. 21 923 3200 > 27 fev, seg 20h > €125