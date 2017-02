Correntes d’ Escritas: A idade maior chega com 30 novos autores

Mais de 80 escritores reúnem-se na 18ª edição do Correntes d’ Escritas, que começa esta terça-feira, 21, na Póvoa de Varzim. Os livros regressam para conduzir conversas e apresentações, num programa com muito para ver, ouvir e fazer

À 18ª edição, o Encontro de Escritores de Expressão Ibérica – Correntes d’ Escritas continua a insistir nas palavras. São mais de 80 os autores convidados, 30 dos quais pela primeira vez, de 13 nacionalidades, que desta terça-feira, 21, até sábado, 25, rumam à Póvoa de Varzim para reunir à mesa, em conversas, debates e apresentação de livros. Durante quatro dias, o Cine-Teatro Garret, que é o centro do encontro, vai encher-se de muitos leitores (todos os anos ultrapassam os 10 mil, diz a organização), autores, livreiros e tradutores.

Nas ruas do centro da cidade, em cafés, restaurantes e lojas, ajeitam-se nas montras poemas, cartazes e revistas. “Não é por acaso que os escritores ficam espantados com a presença do público”, comenta Luís Diamantino, vice presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, segundo o qual estes “são dias difíceis, mas prazerosos”.

Este ano, pela primeira vez, há D' Escritas 1 Dia, um programa que reúne quatro autores em quatro grupos diferentes para trabalharem em conjunto, em diversos lugares da cidade, criando textos de temática poveira, a ser editados em livro.

A Conferência de Abertura, que decorre no Cine-Teatro Garret esta quarta, 22, conduzida por Francisco Pinto Balsemão, será dominada pela questão Os media (ainda) são necessários?. Tal como nas edições anteriores, a estrutura do Correntes é alimentada por uma série de conversas que começam também na quarta-feira, com José Carlos Vasconcelos a moderar Eugénio Lisboa, Hélia Correia, Ignácio de Loyola Brandão, Mário Cláudio e Valter Hugo Mãe. É a partir de versos retirados das obras finalistas ao Prémio Literário Casino da Póvoa, entre as quais está Animais Feridos, de António Carlos Cortez, O fruto da Gramática, de Nuno Júdice e Vem à Quinta-Feira, de Filipa Leal, que as conversas à mesa vão acontecer. “São momentos únicos, de grande cumplicidade entre leitores e autores”, observa Luís Diamantino.

Entre os autores convidados a apresentar obras surgem Jordi Llobregat (O Segredo de Vesálio), Maria Perezagua (Yoro), Carlos Morais José (O Arquivo das Confissões), Rui Zink (O Livro Sagrado da Factologia) e Sérgio Godinho (Coração Mais que Perfeito).

O passeio literário promete soltar poesia na cidade, pela voz de Isaque Ferreira, João Rios e Rui Spranger, e anunciar o Correntes esta terça, 21, seguido do lançamento de Diário das Viagens Fora da Minha Terra, de Eugénio Lisboa, escritor que será homenageado durante o festival. Em paralelo decorre a Feira do Livro e várias exposições.

Correntes d’ Escritas > Cine-Teatro Garrett > R. José Malgueira, 13, Póvoa de Varzim > T. 252 090 210 > 21-27 fev