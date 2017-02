O Gosto dos Outros... Travassos

No cartão do cidadão chama-se Jorge Trindade, mas não é por este nome que responde. Quer ser, e é, Travassos, o mentor e organizador do Rescaldo. O festival – cuja 10ª edição está a decorrer na Culturgest, em Lisboa – reúne o que de bom se fez, no último ano, na música portuguesa de vanguarda. Aqui traça uma espécie de roteiro para ouvir música “do melhor que há”