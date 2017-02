Enamorados Por Lisboa: Sete atividades gratuitas para festejar São Valentim

Para celebrar a época mais romântica do ano, a Câmara Municipal de Lisboa voltou a organizar o programa Enamorados Por Lisboa, dedicado aos namorados da cidade e a todos os que a visitem. Escolhemos sete atividades gratuitas em que pode participar com a sua cara metade, já a partir deste sábado, 11

LUIS PONTE

Todos os anos, por esta altura, a Câmara Municipal de Lisboa organiza o Enamorados por Lisboa, um programa que quer celebrar a cidade e o amor. A oitava edição começa este sábado, 11, e prolonga-se até terça-feira, 14, data em que é celebrado o Dia dos Namorados. De um vasto programa de atividades gratuitas, aconselhamos estas sete.

1. Oficina de Bordados

A Quinta Pedagógica dos Olivais abre portas à Oficina de Bordados Aqui Tens o Meu Coração, este sábado, 11. Aqui se partilhará a técnica de fazer o bordado tradicional português, utilizado nos famosos lenços dos namorados. Quinta Pedagócica dos Olivais > R. Cidadedo Lobito, Olivais Sul, Lisboa > T. 21 855 0930 > 11 fev, sáb 11h-13h

2. Um Brinde Ao Amor

Do topo do Parque Eduardo VII parte um passeio, na tarde de sábado, 11, para descobrir o Parque Vinícola de Lisboa. No final, será possível provar uma seleção especial de vinhos. Parque Eduardo VII > T. 21 817 1817 > 11 fev, sáb 14h30-16h30

3. De Lisboa Para o Mundo

Vale a pena rumar ao Cais do Sodré no final da tarde de sábado, 11, para ouvir os Poetas Do Povo declamar poesia, acompanhados pela Lisbon Poetry Orchestra. Restaurante O Povo > R. Nova do Carvalho, 32, Lisboa > 11 fev, sáb 18h30

4. Amor às Árvores

A Cozinha Popular da Mouraria e o seu projeto Muita Fruta declaram o seu amor às árvores num desafio aos apaixonados, que podem receber um cabaz com compotas e frutas dos quintais da vizinhança. Jardim da Cerca da Graça, Lisboa > 11-12 fev, sáb-dom 12h-17h

5. Meditação e Relaxamento

No Parque Florestal de Monsanto o domingo será passado entre várias atividades, entre as quais Meditação e Relaxamento. Parque Florestal de Monsanto > 12 fev, dom 10h30-17h30

6. Bicicletar por Aí

Do Parque Eduardo VII partirá também um passeio de bicicleta que passará pelo Aqueduto das Águas Livres e pelo Parque Florestal de Monsanto. Parque Eduardo VII > 12 fev, dom 10h30-17h30

7. Passear Contigo

Durante estes quatro dias,são vários os passeios organizados por Lisboa, onde se falará de histórias de amor, de códigos usados em mensagens encriptadas, de como era o amor na Roma Antiga, por exemplo. Vários lugares de Lisboa > 11-14 fev