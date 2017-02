Dançar 12 horas de tecno na Marathona Olympic Rave

Booka Shade, Sam Paganini, Wade, Mathias Kaden e Gardens of God juntam-se na Marathona Olympic Rave. Uma festa para dançar esta sexta-feira, 10, no Armazém V, no Porto

Amado Lf

Uma prova de resistência, em forma de rave – é assim a Marathona Olympic Rave, festa de grande dimensão para os devotos da música eletrónica que convida a dançar durante 12 horas, sem interrupções, esta sexta-feira, 10, a partir das 23 horas, no novo Armazém V, no Porto.

O cartaz reflete uma mistura de ritmos, reunindo o house da dupla Booka Shade (Walter Merziger e Arno Kammermeier) que já colaboraram com Depeche Mode, Moby e Kings Of Lion, ao tecno do produtor e Dj Sam Paganini, presença assídua em bares como o Berghain, em Berlim, e o Cielo, de Nova Iorque, a experiência de Mathias Kaden e a irreverência de nomes promissores como o do Dj Wade e Gardens of God. Com apresentações distintas, irão pôr à prova a capacidade de resistência do público, que vai acompanhar, ou não, o ritmo determinado pelos seis artistas.

Apesar de não ter dress code definido, não vai faltar quem calce ténis e vista roupa confortável para entrar nesta festa. “É o associar da eletrónica ao saudável e à prática desportiva”, resume Bruno Gandra, diretor da L!ve Productions, que quer “fazer algo único”. Sair à noite “pode acabar por ser um bom treino” na companhia de amigos e de boa música, acredita.

Ainda sem periodicidade definida, a Marathona Olympic Rave não deverá ficar por esta primeira prova, devendo regressar em breve ao Porto com um novo cartaz.

Armazém V > R. Manuel Pinto de Azevedo, 567, Porto > 10 fev, sex 23h > €25 a €50