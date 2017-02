Krystal Grand Club: Sons cristalinos

Há uma nova discoteca em Lisboa. A Krystal Grand Club promete boa música e um serviço de topo

No verão, adivinhamos, a futura zona de esplanada, virada para o rio Tejo e com capacidade para cerca de 200 pessoas, há de ser um dos locais mais procurados da nova discoteca Krystal Grand Club, em Lisboa. Enquanto as noites quentes não chegam é dentro deste armazém onde já funcionou o Blues Café que tudo se passa. Aberta desde o mês de dezembro, quase um ano de obras depois, a Krystal Grand Club quer ser uma discoteca moderna e piscar o olho aos grandes clubes internacionais. “Não há nada igual”, garante o diretor do projeto Saydi Serra (os proprietários são um grupo de investidores privados). “Criámos um local intimista, moderno e requintado, para um público heterogéneo, entre os 22 e os 35 anos, que gosta de se divertir”, descreve.

Com capacidade para 500 pessoas, mobiliário Las Kasas e equipamento de som Pioneer, a discoteca procurou não descurar nos pormenores. Para dar o ambiente certo às noites, há telas gigantes e robots com a melhor tecnologia de luz que permitem que a casa mude de cor. Dos bares saem bebidas premium a gosto, como gin, vodka, champanhe, whisky, e cocktails variados, como o da casa, batizado Krystal. Os privados, disponíveis em várias localizações da discoteca, da pista à mezanine, custam entre €150 a €500, consoante a zona e o dia. Na pista, dança-se ao som de r&b, house, comercial e afro house às sextas-feiras, e aos sábados há sempre um dj convidado a tomar conta da cabina (de preferência nacional, sublinha Saydi Serra). O melhor é ir acompanhando a programação através da página de Facebook da Krystal.

Krystal Grand Club > R. Cintura do Porto de Lisboa, Armz. H, Ed. 226, Lisboa > T. 93 255 6789 > sex-sáb 23h-6h