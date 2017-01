O Gosto dos Outros... Henrique  Sá Pessoa

A semanas de abrir um novo restaurante, o Tapisco, no Chiado, o chefe de cozinha revela os sítios por onde gosta de passear, comer, divertir-se

Nuno Correia

1. Barcelona, Espanha “Barcelona está aqui bem perto de Lisboa – e é o destino gastronómico de qualquer chefe de cozinha, foodie ou gourmet, possui uma das maiores concentrações de Estrelas Michelin da Europa.” Mas, além da gastronomia, é “uma cidade cultural, que oferece um pouco de tudo”.

2. Lux Frágil, Lisboa Sá Pessoa diz que é raro sair à noite, mas das poucas vezes em que o faz, vai ao Lux Frágil. “Continua a ser o meu destino noturno de eleição”, conta o chefe, que no final do ano passado viu o seu restaurante Alma ser distinguido com uma Estrela Michelin. É no bar-discoteca ao pé da estação de Santa Apolónia que encontra “ótimo ambiente, excelente música e malta amiga”.

3. Cervejaria Ramiro, Lisboa “É dos restaurantes favoritos de quase todos os chefes – e eu não sou exceção. Desta cervejaria/marisqueira, fundada em abril de 1956, em Lisboa, o chefe Henrique Sá Pessoa destaca “o produto de grande qualidade, o ambiente animado e familiar”. “Sinto-me sempre em casa”, confessa.

4. Chiado, Lisboa

Quando consegue escapar-se destas obrigações, Sá Pessoa gosta de passear pelo Chiado: “Apesar do crescente número de turistas, continuo a considerá-lo um dos sítios mais bonitos de Lisboa. O contraste das colinas com as vistas do Tejo fazem dele um local de uma beleza única.”

5. Praia da Ursa, Sintra É nesta praia, a caminho do cabo da Roca, que estão as suas memórias de infância. “A beleza natural da praia e o facto de ter pouca gente fez-me viver momentos únicos”, conta.

6. Sydney, Austrália Foi nesta cidade que Sá Pessoa teve o privilégio de viver durante três anos. “Guardo boas memórias: praias lindas, gente simpática, vistas icónicas da Opera House e Harbour Bridge.”