A Sede: um lugar para acolher a arte e a cultura 'fora da caixa'

Na Rua de Santa Catarina, no Porto, existe agora uma casa de partilhas artísticas, bem-humorada e com programas alternativos

LUCILIA MONTEIRO

Instalou-se de mansinho no Porto e quer ser um abrigo de artes plásticas, literatura, música e conversas. Há um mês que, na Rua de Santa Catarina, A Sede abre portas “à boa arte e à boa cultura, que não faz parte do mainstream e fica esquecida”, explica o escritor Rui Manuel Amaral, que conta com a colaboração do arquiteto Jorge Garcia Pereira, dos criativos Carolina Lapa e Luís Nobre e da produtora Tamina Sop. A partilha de autores, objetos e ideias será uma constante, sempre em alternativa à programação existente na cidade. Fazer diferente e com humor, sem repetir fórmulas ou copiar modelos – eis ao que vêm.

Depois da maratona dedicada a António da Silva Oliveira, escritor, performer e figura da cultura underground desde os anos 80, e a pretexto da recente edição do livro O Grande Barro, de Virgílio Piñera, A Sede desafiou Rosa Azevedo e Duarte Pereira a lerem excertos de contos deste autor cubano (28 jan, sáb 17h). “Não será uma leitura solene. São textos curtos, de humor negro, para deixar o público bem- -disposto”, diz Rui Manuel Amaral. Em fevereiro, Pedro Eiras falará do fim do mundo (dia 18, sáb 17h) e o ator e performer Nuno Pinto lerá textos de Daniil Kharms (dia 25, sáb 17h).

Uma vez por mês, o Corpo Nacional de Escutas, formado por André Guerra, António Pedro Pombo e Nuno Corvacho, compõe temas originais sobre um disco, um músico ou uma época. A próxima sessão está marcada para 10 de fevereiro, às 22h. Até final deste mês, a exposição Artes Plásticas, de José Cardoso, reúne dois projetos a partir da ideia de retrato. Permanente, sem bestsellers e dedicada a grandes clássicos de autores portugueses, é a seleção da livraria itinerante Snob. Um lugar para partilhar “o entusiasmo da descoberta de autores”

A Sede > R. Santa Catarina, 787, Porto > asedenoporto.wordpress.com