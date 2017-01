Recordar Herberto Helder, em Guimarães

Na sua quinta edição, os Encontros Para Além da História, em Guimarães, promovem uma curadoria-coreografia em torno da figura de Herberto Helder e do modo como a obra do poeta atravessou o universo das artes contemporâneas

Será com Magia, uma performance única em torno da obra poética de Herberto Helder, estendida ao longo desta sexta e sábado, dias 13 e 14, que decorrerá a quinta edição dos Encontros Para Além da História, no Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG). A singular influência exercida pelo poeta sobre outros modos de conceber, pensar e fazer arte será explorada por um conjunto significativo de autores – António Poppe e Joana Fervença, Eglantina Monteiro, Rosa Maria Martelo, Susana Chiocca, Vera Mantero, Pedro A.H. Paixão, Tomás Cunha Ferreira e Mike Cooter, Francisco Janes e Carlos Pereira, Rui Moreira – entre coreógrafos, performers, músicos, poetas, artistas, cineastas, antropólogos e atores.

Estes encontros anuais mantiveram o nome e o mote conceptual que deram origem ao Centro. “Para Além da História”, assim se chamava a exposição inaugural do CIAJG, uma das grandes obras da Guimarães 2012, que colocou as três coleções do artista vimaranense (tribal africana, pré-colombiana e arqueológica chinesa) em diálogo direto com peças da sua autoria e de outros artistas contemporâneos, além de objetos do património popular, religioso e arqueológico da região. Hoje, os encontros procuram ser “um espaço de retorno crítico sobre a nossa própria atividade, sobretudo porque baseamos a nossa programação em áreas de fronteira e em temas sensíveis, potencialmente fraturantes”, considera o curador Nuno Faria.

Além da “curadoria-coreografia” Magia, haverá no sábado, às 16h, uma breve performance do Teatro Oficina (estrutura sediada em Guimarães), inspirada na obra Húmus, do autor madeirense. Segundo Nuno Faria, “a forma como soube articular e indistinguir várias dimensões temporais, como soube criar uma língua própria, sem tempo e sem lugar, a performatividade da sua escrita, veiculada a partir de uma identidade quase secreta e sem exposição mediática, mas de forte ressonância, fazem de Herberto Helder uma figura tutelar, irradiadora, poeticamente potente”. Deixemos ecoar esta língua.

Centro Internacional das Artes José de Guimarães > Plataforma das Artes, Av. Conde Margaride, 175, Guimarães > T. 253 424 715 > 13-14 jan, sex 15h-19h, sáb 16h > grátis até ao limite de lotação da sala > Inscrições no CIAJG ou através do site