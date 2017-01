No Ritz Spa, somos literalmente tratados nas palminhas

No tema de capa da Visão Se7e desta semana, fazemos um roteiro por oito dos melhores spas do País. Porque somos otimistas e achamos que, pelo menos durante este mês, é importante reduzir o ritmo e desintoxicar corpo e alma. Um dos lugares de que falamos é o Ritz Spa, em Lisboa, onde se operam verdadeiros milagres

A Carla, não há músculo em tensão que passe despercebido. As suas mãos encontram-nos e mimam-nos, certeiras, massajando-os, um a um, com atenção dedicada, deixando-nos o corpo revigorado e num prazenteiro estado de relaxamento. Chama-se Retiro Português, esta massagem, e é um dos tratamentos de assinatura do Ritz Spa, o spa do Ritz Four Seasons Hotel Lisboa. Foi buscar o nome às amêndoas trituradas e às rosas que compõem o óleo natural que nos cobre o corpo, numa alusão às lendas portuguesas das amendoeiras em flor e do milagre da Rainha Santa Isabel.

O tratamento de 80 minutos começa com uma esfoliação de corpo inteiro, feita com amêndoas trituradas e mel, para hidratar a pele – e é logo aí que percebemos que as mãos de Carla sabem exatamente por onde andar. Depois de um duche rápido, estamos prontos para tudo. E, sim, pedimos pressão sem acanhamentos (é ao gosto de cada um) e escolhemos um dos dois óleos disponíveis (amêndoa e manteiga de karité, com ou sem aroma de rosa). Segue-se cerca de uma hora de alongamentos e pressões, em que Carla vai encontrando as forças e fraquezas de cada músculo, vendo o nosso corpo reagir aos seus dedos e dando-lhe resposta adequada.

É quando, no final, nos deitamos na tranquila sala de relaxamento, acompanhados por um chá (à escolha também) e uma tacinha de arandos que voltamos a pensar em milagres – não no da Rainha Isabel, capaz de transformar pão em rosas, mas no das mãos de Carla, que, em menos de duas horas, conseguiram dar-nos um novo ânimo e nos deixaram relaxados e revigorados. Exagero? Acredite-se que não.

Por aqui, somos literalmente tratados nas palminhas. Seja neste Retiro Português; seja numa massagem Sinfonia, o outro tratamento de assinatura do Ritz Spa, mas este feito a quatro mãos, durante 90 minutos; seja numa das massagens trazidas pelas terapeutas que vêm com frequência de longe, de outros spas Four Seasons, e já nos mostraram, no corpo, como se movimentam as mãos na Índia ou na Tailândia, para nos fazer relaxar.

São muitos os tratamentos corporais e faciais disponíveis neste spa, já considerado um dos dez melhores da Europa, pela Condé Nast Traveler e pelo jornal britânico The Telegraph, que, em 2015, também o distinguiu como o melhor de Lisboa. Na ementa, constam massagens simples e outras mais específicas, para mimar o corpo, e tratamentos de rosto, como o Swiss Perfection, capaz de rejuvenescer e oxigenar a pele, tratando rugas e linhas de expressão, melhorando a microcirculação e a hidratação e estimulando a produção de colagénio (tudo feito com os cremes desta marca, cuja base é o extrato da flor Íris, uma planta que se regenera de inverno para inverno, nos Alpes Suíços, sem manutenção e em condições adversas).

Não faltam também os pacotes de dia inteiro ou de meio dia – mesmo para desligar do mundo lá fora, dar um mergulho na piscina do spa, sempre aquecida a 28 ou 29 graus (é possível passar lá antes de qualquer tratamento), se entregar nas mãos das terapeutas e, sim, esperar um pequeno milagre.

Ritz Four Seasons Hotel Lisboa > R. Rodrigo da Fonseca, 88, Lisboa > T. 21 384 3005 > seg-sex 6h30-22h30 > preços desde €150, Retiro Português €215, Sinfonia €350, tratamentos Swiss Perfection a partir de €450, pacotes de dia inteiro a partir de €350