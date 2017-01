Leica Store: Instantes decisivos, no Porto

É a primeira loja na Península Ibérica da Leica, icónica marca alemã de fotografia. E tem também uma galeria, onde está a exposição Porto a Preto e Branco, uma homenagem de Daniel Rodrigues à cidade

Rui Duarte Silva

Na sombra, ao longe, em grande plano ou de olhos postos no horizonte, à chuva ou debaixo de sol, em passo rápido ou sem pressa alguma, o Porto é uma cidade com gente dentro. E por isso os seus habitantes são o elemento central de Homenagem ao Porto a Preto e Branco, a exposição do fotógrafo Daniel Rodrigues, premiado pelo World Press Photo em 2013 e agora convidado para inaugurar a galeria da Leica Store Porto, a primeira loja da Península Ibérica da conhecida marca alemã de fotografia.

Para chegar à galeria da Leica Store, aberta há duas semanas, é preciso atravessar a loja, instalada num edifício centenário da Rua Sá da Bandeira. E resistir à tentação de meter o nariz nas vitrinas onde se alinham diversos modelos de máquinas fotográficas, dos mais antigos aos mais atuais, lentes de todos os tamanhos e bolsas de vários modelos e cores. Além de livros, t-shirts e camisas, nas quais existem detalhes a marcar a diferença como o pano para limpar lentes cosido no interior. A loja casa bem com as paredes decoradas com painéis de gesso, o pé-direito alto e as estruturas salientes de inspiração art déco. Para Paulo Silveira, gerente da loja, “a Leica é uma marca de luxo e desenvolve produtos que mais ninguém tem”. Entre as icónicas câmaras está a linha M, cujo corpo (sem lentes) custa cerca de sete mil euros. “É um investimento a longo prazo, garantido pela qualidade e especificidade dos componentes”, diz Paulo Silveira. A Leica Store é loja e galeria, tem “café de cortesia” para as visitas e, no primeiro andar, uma zona para workshops e masterclasses.

Leica Store > R. Sá da Bandeira, 48/52, Porto > T. 22 205 9038 > seg-sáb 10h-19h