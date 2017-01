Pelos cabelos com Bára Prásilová

É num mundo visual rodeado por uma atmosfera mágica que a fotógrafa checa Bara Prásilová cria personagens únicas. Uma exposição para ver no novo Instituto de Produção Cultural e Imagem, no Porto, a partir de sábado, 7

BARA PRASILOVA

Uma rapariga posa com um vaso do qual sai o seu próprio cabelo, outra deixa as longas tranças cobrirem os olhos e outra ainda apresenta-se penteada, maquilhada e vestida tal como a criança que tem à sua frente. As imagens integram a série Evolve, criada por Bára Prásilová, para a exposição Hasselblad Masters 2014, que agora pode ser vista na galeria do Instituto de Produção Cultural e Imagem (IPCI) que inaugura este sábado, 7, no Porto.

Nos dois andares deste edifício da Rua da Alegria, entra-se pelos cabelos da fotógrafa checa Bára Pravilová, fica-se para ver um filme, assistir a uma aula ou participar num workshop. O IPCI, que pretende ser uma alternativa à formação já existente na cidade nas áreas da fotografia, do vídeo e da produção cultural, torna tudo isso possível. “É uma casa de partilha, onde se pretende educar e formar técnicos para o saber fazer prático”, diz António Pedrosa, um dos fundadores, juntamente com Alexandre Souto, Armanda Bastos e Nuno Ricou Salgado. São fotógrafos, programadores e produtores cujos percursos se cruzaram nos últimos anos.

Antonio Pedrosa

Foi aqui que, há muitos anos, funcionou a gráfica do Diário do Porto. Nada é por acaso, parece. “Não foi fácil chegar a este lugar, tendo a procura sido intensa, mas foi amor à primeira vista”, conta Alexandre Souto. Sem barreiras e com poucas portas, a escola tem no rés-do-chão, aberto sobre a rua, a galeria de exposições, uma área administrativa, uma sala trabalho e uma sala de aulas clássica.

O piso inferior organiza-se numa lógica de open space, com biombos acústicos. É aí que estão a sala de cinema e auditório e a oficina onde é possível tomar café e discutir projetos. “É uma escola para viver, produzir e mostrar o trabalho”, continua Alexandre.

Além de formadores, todos os professores do IPCI são profissionais com experiência prática alicerçada no trabalho desenvolvido nas áreas de fotografia, artística e documental, da produção e gestão cultural. Segundo Armanda Bastos, só assim é possível transmitir “experiência e motivação”.

Instituto de Produção Cultural e Imagem > R. da Alegria 940/942, Porto > T. 22 549 0993, 96 837 9910 > seg-sex 9h30-13h, 14h-18h