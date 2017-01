Domingos de sol são dias de limpeza nas praias

O projeto PlasticSunDays organiza este domingo, 8, uma recolha de plásticos na praia de Algés – e aceita voluntários. Tudo o que for ali encontrado será transformado, mais tarde, numa obra de arte, por crianças de escolas do Lumiar

Sempre que há um domingo de sol, o projeto PlasticSunDays vai para a praia. O grupo, que há cerca de um ano limpa e recolhe o lixo dos areais, reúne-se este domingo, 8, na praia de Algés – e convida-nos a todos a juntarmo-nos a eles, a partir das duas da tarde.

Iniciativa da ativista Ana Salcedo, o PlasticSunDays começou em Lisboa e no Porto e tem ganho adeptos pelo país e também lá fora. Já chegou ao Algarve, à Madeira, e até a Bali na Indonésia e a Beirut no Líbano. Em fevereiro, acontecerá em praias brasileiras. Há cinco anos que Ana Salcedo se dedica a questões de sustentabilidade. A ideia do PlasticSunDays surgiu quando fez um curso de liderança criativa e a Câmara Municipal de Lisboa desafiou os alunos a encontrarem soluções para diminuir a quantidade de lixo na cidade. Com amigos, Ana Salcedo passou a ir às praias com luvas e sacos para fazerem limpezas. O grupo foi aumentando e hoje, nos domingos de sol, recolhem da areia plásticos, beatas e, sempre, uma quantidade imensa de cotonetes.

O plástico recolhido este domingo, em Algés, terá um destino diferente do habitual: o projeto de Ana Salcedo junta-se à LisbonWeek 2017, que acontecerá entre 25 de março e 2 de abril, no bairro do Lumiar, em Lisboa, e irá promover a criação de uma obra de arte juntamente com mais de dois mil alunos das escolas da zona. Cada escola terá a tarefa de transformar os pedaços de plástico numa letra que, no final, formará a frase “Salvem os oceanos”. O resultado poderá depois ser visto no Parque das Conchas durante a LisbonWeek.

PlasticSunDays > Praia de Algés > 8 jan, dom 14h