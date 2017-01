Castelo Caffe: Noites de cocktails, no Porto

O vinho do Porto é a estrela do bar Castelo Caffe na Rua do Almada. E serve-se com gelo e palhinha

LUCILIA MONTEIRO

A partir das oito da noite, o Castelo Caffe convida quem lá entra a passar ao lado de caipirinhas, gins, vodkas e afins. Nas Porto Cocktail Nights, servem-se cocktails feitos com vinho do Porto. “Quisemos desmistificar o vinho do Porto, mostrando que se pode beber de palhinha e não só em cálice, para socializar e acompanhar a conversa”, diz o proprietário, Daniel Castelo Branco. São cinco as alternativas: o Fresh (Porto seco, limão e menta), o Spice (Porto doce, malagueta e morangos), o Sweet (Porto Tawny, laranja e canela), o Deep (Porto Ruby e morangos) e o Sexy (Porto rosé, menta e tangerina). Quem tiver deixado o carro em casa, pode aceitar o desafio de fazer a prova completa (€20).

Na zona da entrada, o ambiente é de cafetaria e as pessoas vão deixando-se ficar, em pé, junto ao balcão, mas, seguindo o corredor, há uma área lounge, mais sossegada e confortável, com mobiliário baixo e uma mesa comunitária, e, ainda, um pátio exterior, para quem não dispensa o ar livre, mesmo em dias de frio. Com paredes de granito, sem qualquer toque de verniz, em respeito pelo passado do edifício, o Castelo Caffe quer ser um lugar “urbano e cosmopolita”, descreve o proprietário, onde se pode ir para tomar o pequeno-almoço, comer fora de horas (tostas, queijos e enchidos) ou beber um copo. Este que começou por ser o bar do Office, a empresa de Daniel Castelo Branco que funciona no primeiro andar do prédio, é agora o “bar de todos”, diz.

Castelo Caffe > R. do Almada, 315, Porto > T. 22 323 5648 > seg-qui 9h-24h, sex 9h-2h, sáb 10h-2h, dom 10h-20h